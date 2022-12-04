高市模範公車駕駛長選拔明開跑 投票可抽智慧手錶等大獎

高市模範公車駕駛長選拔活動明起開跑，今年將票選出14名駕駛長。民眾搭乘公車時可利用「高雄iBus公車動態APP」對公車駕駛長進行「今日搭乘評價」鼓勵，除讓服務認真的公車駕駛長獲得支持與肯定外，投票民眾還有機會抽中知名品牌智慧手錶等大獎。

高市交通局表示，為增進公車乘客與駕駛長的友善互動，給予熱心服務的駕駛長正面鼓勵，每年都會舉辦模範公車駕駛長活動，明起至明年1月5日止民眾可評價駕駛長。

交通局長張淑娟說，為鼓勵公車駕駛長提供更貼心、細緻的乘車服務，交通局持續舉辦模範公車駕駛長選拔活動；往年都獲得市民朋友及駕駛長許多正向回饋，民眾搭公車時記得下載「高雄iBus公車動態APP」，每天參加「111年模範公車駕駛長選拔活動」。歡迎民眾為不論晴雨天天服務的駕駛長投下神聖一票，下車時也別忘了給公車駕駛長一個口頭鼓勵或點頭微笑。

交通局表示，民眾搭乘公車時，透過「高雄iBus公車動態APP」點選「公車路線動態」查詢目前搭乘公車路線，再點選左側公車圖案之「今日搭乘評價」，填妥資料即完成投票（抽獎資格限搭乘公車當日有效）。一天能投票2次，投票民眾有機會抽中價值1萬2900元Apple Watch智慧手錶、家樂福1千元禮券、7-11超商100元禮券等多項好禮。

考量部分年長者較不習慣使用手機，交通局也特別製作紙本問卷，放置於四維老人活動中心、鳳山老人活動中心、弘道老人活動中心及五甲長青學苑，只要填寫搭乘過服務優良的公車駕駛長，也可享有抽獎機會。

今年將依照票數統計最高前14名駕駛長，可獲獎盃與5千元獎金，另前20名入圍模範公車駕駛長可獲得獎狀與6百元獎金。活動相關訊息可上交通局官網(www.tbkc.gov.tw)、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」或電話07-2299807洽詢。