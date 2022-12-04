國軍睦鄰金轉個彎 恆春萬餘居民獲紀念品兌換券

屏東恆春半島是台灣本島最大的演訓地區，為爭取補償演訓炸射造成居民的影響，恆春鎮公所轉個彎，今年提報在周邊4里舉辦全民國防宣導會，並發放每人720元的宣導「紀念品」兌換券，軍方以程序及支用範圍符合要點已同意，萬餘里民年底前將收到這份另類的「國軍紅包」。

屏東恆春半島大型訓場包括海軍陸戰隊三軍聯訓基地和中科院九鵬基地，另有車城滿豐海域和牡丹旭海海域的火砲射擊，國軍依「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」，對半島4鄉鎮依影響級別發放不同額度的睦鄰金。

對於演訓基地周邊居民無實質睦鄰受惠感受的反彈聲，軍方人員無奈說，要點就是明定睦鄰金不能給個人。恆春鎮公所今年成功以發放有值兌換券的紀念品方式，突破規定限制的新作法，滿州、車城和牡丹3鄉也考慮跟進。

「回饋讓居民無感，怎叫回饋！」恆春鎮長陳文弘說，過去每年恆春鎮每年軍方回饋金1000萬元，用於基地周邊的茄湖、仁壽、網紗及山腳4里，他前年與立委周春米合作爭取聯訓基地分拆仁壽及保力兩訓場回饋，國防部同意提高至2200萬元，依規定要用在公共建設及公益支出，對於居民長年反映未實質受惠，今年提報在4里舉辦國防宣導會，並發放每人價值720元的民生用品兌換券「紀念品」。

據恆春鎮公所規畫，周邊4里包含新生兒在今年9月30日（含當日）前辦妥出生登記，符合資格者每人可領取有價兌換券紀念品，受惠人數1萬0254人，合計發出700多萬元。軍方在今年6月16日主要武器訓場影響地方睦鄰工作審議會審查後，以程序及支用範圍符合睦鄰工作要點同意執行。為何遲至年底？據了解，陳文弘是為避免被對手操作成「變相買票」，等選後再執行，最後以80票之差敗選。

「金額雖少，卻是種小確幸！」恆春鎮最大里的山腳里長韓學火說，居民長期忍受演訓噪音之苦，反映回饋金用在受惠有感的個人，是合理要求，但規定太僵硬，變通的新作法終於向前跨出一步。

新任鎮長尤史經說，明年會全盤檢討成效，部分人希望比照牡丹旭海村，輪流補助家戶隔音設施，恆春鎮家戶數太多，難做到公平，他將爭取以專案方式執行，另陸軍航特部屏東恆春龍翔營區戰鬥直升機噪音部分，也爭取依軍用機場噪音防制補償經費分配使用辦法，補償和補助噪音防制設施。