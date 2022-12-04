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「小樹市集」在高雄 一天吸引8千人到場

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
全國知名的嬰幼用品二手市集「小樹市集」，本周末在高雄蓮池潭兒童公園登場，昨天首日就吸引8千人到場。
全國知名的嬰幼用品二手市集「小樹市集」，本周末在高雄蓮池潭兒童公園登場，昨天首日就吸引8千人到場。

全國知名的嬰幼用品二手市集「小樹市集」，本周末在高雄蓮池潭兒童公園登場，昨天首日就吸引8千人到場。昨天有250攤，小朋友當一日小小老闆，將家中已用不到的嬰幼童物品帶來出清，大人、小孩玩得不亦樂乎。高市觀光局表示，今天下午還有一攤，大小朋友可以邊逛邊玩一旁的「奇幻樂園」。

觀光局長周玲妏表示，特色共榮公園是市府大力推廣的重點，蓮池潭兒童公園的各式各樣遊具、攀爬設施，相當受歡迎。公園內的溜索、遊具、攀爬設施以及觀光局最新打造的「奇幻樂園」，讓大小朋友買得開心，玩得更開心。

高雄市民陳小姐說，帶著小孩到兒童公園玩順便逛市集，市集攤位物品應有盡有價格又很優惠，反而花了很多時間在選購，下次一定會再專程來購買。嘉義的蔡先生說，這次特別全家老小一起來蓮池潭逛市集、兒童公園沙坑玩沙、吃左營美食，全家都玩得逛得很開心。

觀光局說，昨天市集首日，且高雄冬天涼爽舒服的好天氣，估計吸引大約近8千名遊客前往，不少民眾從嘉義、台南，專程安排高雄蓮池潭一日遊。今天下午一點到六點還有一場活動，預估會有更多的人潮湧入，觀光局也特別提醒有興趣的民眾，盡量搭乘大眾運輸工具前往。

全國知名的嬰幼用品二手市集「小樹市集」，本周末在高雄蓮池潭兒童公園登場，昨天首日就吸引8千人到場。圖／高市觀光局提供
全國知名的嬰幼用品二手市集「小樹市集」，本周末在高雄蓮池潭兒童公園登場，昨天首日就吸引8千人到場。圖／高市觀光局提供
全國知名的嬰幼用品二手市集「小樹市集」，本周末在高雄蓮池潭兒童公園登場，昨天首日就吸引8千人到場。圖／高市觀光局提供
全國知名的嬰幼用品二手市集「小樹市集」，本周末在高雄蓮池潭兒童公園登場，昨天首日就吸引8千人到場。圖／高市觀光局提供

觀光局 嘉義

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