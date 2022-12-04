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左營國中連3年耶誕點燈送暖 感恩熱心人士扶助弱勢學子

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市左營國中連續三年舉辦耶誕點燈送暖活動，充滿溫馨。圖／高雄市教育局提供
高雄市左營國中連續三年舉辦耶誕點燈送暖活動，充滿溫馨。圖／高雄市教育局提供

高雄市左營國中連續三年舉辦耶誕點燈送暖活動，今年校門口高5公尺的耶誕樹掛滿禮物、彩燈，學生們用長笛、歌聲為耶誕樹點燈，搭配著聖誕老公公、雪人與麋鹿，讓耶誕布置在夜晚為師生、社區民眾帶來溫暖的氛圍。

左營國中感謝高雄靈糧堂今年無償捐贈高達5米的聖誕樹，上面各式禮品、燈泡、裝飾品一應俱全。秉持「人性本善」與「來自社會、回饋社區」的理念，學校將耶誕樹設置在校門口外，從上月設置到現在一切完好，證明美的事物大家一起維護，傳遞著善的理念。家長會首席副會長蘇彥綸、財務副會長鄭佳慧也認同校方理念、大力贊助大型雪人、麋鹿、聖誕老人等造型燈飾，讓聖誕樹更加繽紛。

左營國中校長蔡智文說，經過連續三年的布置與設置，現在只要是接近耶誕節時節，就有許多學生、家長、民眾詢問校方何時開始耶誕點燈？點燈後立刻成為鄰近社區的亮點，不只過路的行人會駐足於樹下拍照，社區民眾更會呼朋引伴來此打卡。

蔡智文表示，耶誕點燈並非盲目跟隨潮流，而是將滿滿的教育理念、善心宣傳灌注在活動之中。每年裝置耶誕樹的同時，校方也擇定進行耶誕點燈儀式並同時進行感恩活動。今年耶誕點燈除了學生表演長笛以及歌唱外，也見證家長會榮譽會長王國珍、現任家長會長郭明凱，引薦中區扶輪社、晨光扶輪社資源連續兩年愛心不斷、提供善款，捐贈高達52萬8千元扶助左營國中44名經濟弱勢但品學兼優的學子。

今年還有為善不欲人知的王姓善心人一口氣捐助50萬元，作為學校管樂社添購全新樂器的經費，所購樂器全部讓學生無償使用。

左營國中學生劉詠孄表示，現在晚上走出校園，會與媽媽在門口駐足許久，就是為了觀賞美麗的耶誕樹，可以聊心事。羅悅寜說，晚上步出校園看見耶誕樹，總是讓心裡感到溫暖，所有不高興的事情瞬間一掃而空。

高雄市左營國中連續三年舉辦耶誕點燈送暖活動，今年校門口高5公尺的耶誕樹掛滿禮物、彩燈，學生們用長笛、歌聲為耶誕樹點燈。圖／高雄市教育局提供
高雄市左營國中連續三年舉辦耶誕點燈送暖活動，今年校門口高5公尺的耶誕樹掛滿禮物、彩燈，學生們用長笛、歌聲為耶誕樹點燈。圖／高雄市教育局提供
高雄市左營國中連續三年舉辦耶誕點燈送暖活動，今年校門口高5公尺的耶誕樹掛滿禮物、彩燈，學生們用長笛、歌聲為耶誕樹點燈。圖／高雄市教育局提供
高雄市左營國中連續三年舉辦耶誕點燈送暖活動，今年校門口高5公尺的耶誕樹掛滿禮物、彩燈，學生們用長笛、歌聲為耶誕樹點燈。圖／高雄市教育局提供
高雄市左營國中連續三年舉辦耶誕點燈送暖活動，今年校門口高5公尺的耶誕樹掛滿禮物、彩燈，學生們用長笛、歌聲為耶誕樹點燈。圖／高雄市教育局提供
高雄市左營國中連續三年舉辦耶誕點燈送暖活動，今年校門口高5公尺的耶誕樹掛滿禮物、彩燈，學生們用長笛、歌聲為耶誕樹點燈。圖／高雄市教育局提供

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