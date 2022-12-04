高雄時令農產融合文化滋味 客家．冬藏創意上菜

高雄市政府客委會與財團法人高雄市客家文化事務基金會主辦的「客家．冬藏－大地餐桌」活動，昨天在高雄市新客家文化園區雨豆樹下設宴，將美濃白玉蘿蔔、橙蜜蕃茄、水蓮、毛豆、樹豆和杉林苦瓜等食材入菜，在燈光及餐桌擺設下，融合說菜藝術、農民影像故事及音樂展演，讓66名賓客享受難忘客家饗宴。

客委會主委楊瑞霞說，「客家．冬藏－大地餐桌」不同於一般辦桌型態，以創意料理呈現，使用的食材及特色飲品，都是來自高雄客家文化重點發展區，包括美濃、杉林區農民用心栽種的優良農產品。主廚吳秋芳研發菜色，呈現包含雙南瓜養生濃湯、白玉蔬果沙拉、杉林苦瓜滷、鮮蝦活鹽麴舞水蓮、五行樹豆炊飯等，兼具色、香、味的客家創意料理，串連起農村與都市，拉近產地與餐桌的距離，讓在地的客庄農產品能直送都會區餐桌。

楊瑞霞說，以往外界對客家菜印象是「油、鹹、香」，這代表著客家先民遷徙、勤儉形象，透過大地餐桌活動，要讓民眾不只能品嘗到道地的「客家味緒」，也能讓更多人看見客家菜精緻、有創意一面，翻轉對客家料理刻板印象。也鼓勵大家在享受佳餚後，寧找時間前往食材產地美濃、杉林來趟小旅行，繼續尋找客家好味道。

主廚吳秋芳是這次大地餐桌活動的靈魂人物，不僅研擬菜單，從採購食材、料理、擺盤一手包辦，也邀請來自美濃與杉林的客家達人蔡佳蓉、邱俊英現場說菜，藉由說菜藝術搭起餐桌與產地的橋梁，讓饕客享受客家料理的同時，也能傾聽客庄的大地故事。

以大地為席、雨豆樹為幕，戶外用餐的氛圍格外知性、有味。3日餐宴活動現場也邀請到多次入圍金曲獎的創作歌手黃瑋傑及年輕音樂新秀李彥鋒獻唱。