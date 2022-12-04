扶輪之子兒少認養計畫 受助孩童成實習醫生盼未來助人

屏東縣政府關懷弱勢兒童及少年，結合國際扶輪3510地區推動「扶輪之子」兒少認養計畫，邁向第12年，今年有107位學童受惠，認養經費更高達128萬4000元。

扶輪之子小林（化名）是成功醫學系實習醫生，國小母親病逝，父親因病無法工作，經濟陷入困境，感謝扶輪社協助，讓她專心向學，未來期許自己成為手心向下的人，奉獻一己之力幫助他人。

屏東縣府社會處昨舉行受贈典禮，各社認養人抽空前來，與扶輪之子們相見歡及鼓勵打氣，並親自頒發獎助學金。副縣長吳麗雪說，感謝國際扶輪3510地區長期對屏東弱勢兒少的關心，12年來不曾中斷。

國際扶輪3510地區總監吳泰昌率領23個扶輪分社參與認養活動，總監吳泰昌說，今年度扶輪主題是「想像扶輪」，扶輪社期許學童要勇於想像未來，讓自己的夢想起飛，勇敢追夢。推動扶輪之子兒少認養計畫讓更多人加入參與關懷弱勢兒少行列，鼓勵學童們不因環境困難而放棄夢想與學習的機會，也培養學童感恩助人觀念，營造社會溫馨有愛。

扶輪之子小林（化名），她現在是成功大學醫學系的實習醫生，她說，成為扶輪之子9年，曾接受扶輪社的資助到墨西哥文化交流、開拓視野。一路走來，感激扶輪社雪中送炭。

小林在國小時母親因罹癌過世，高中時父親因重病無法工作，家中經濟陷困，為了減輕家裡負擔開始打工，要顧課業又要維持生計，生活很辛苦。扶輪社帶來經濟上的協助與心靈支持，讓她能專心向學。

小林說，因為扶輪社無私的奉獻，給她持續奮鬥動力，就像那股風，引領著扶輪之子展翅高飛。期許未來能成為手心向下的人，在社會上奉獻一己之力，也希望自己一路走來的歷程，能夠帶給其他人鼓勵。

受贈典禮由23個扶輪社共襄盛舉，包含高雄大發扶輪社、高雄中北扶輪社、高雄中區扶輪社、高雄中興扶輪社、高雄五福扶輪社、高雄巨港扶輪社、高雄西北扶輪社、高雄南區扶輪社、高雄拱心扶輪社、高雄朝陽扶輪社、高雄港灣扶輪社、高雄澄清湖扶輪社、高雄大愛扶輪社、高雄岡山扶輪社、屏東中正扶輪社、屏東百合扶輪社、屏東里港扶輪社、屏東和平扶輪社、屏東南區扶輪社、屏東溫馨扶輪社、屏東鳳凰扶輪社、屏東潮州扶輪社、屏東阿緱城社，展現出扶輪社永恆付出的愛。