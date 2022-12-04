一晚2起！老翁和醉男駕車誤闖高雄輕軌軌道 後者較慘
無獨有偶！高雄輕軌軌道昨晚3小時內，連發生2起轎車駕駛誤闖軌道意外；74歲陳姓老翁晚上6時7分許，駕車誤將大順二路輕軌軌道看成馬路，駛入軌道深陷泥濘；3小時後，趙姓男子也誤闖美術館路的軌道，雖未受傷，卻被警方查出酒駕，當場被上銬逮捕。
74歲陳姓男子今晚6時7分許，因路況不熟，駕車誤闖入輕軌位於大順一路和龍勝路口的軌道，導致輪胎陷入泥濘中動彈不得，警方和輕軌工程人員以鷹架棧板加上人力推車，6時40分許協助陳男轎車脫困。
未料，晚上9時34分許，29歲的趙姓男子駕車行經裕誠路和美術館路口時，也誤闖輕軌軌道，同樣座車輪胎陷在爛泥中，無法脫困。
鼓山警分局警方獲報到場，趙男站在路旁未受傷，但卻被警方聞出他身上有濃厚酒味，經施以酒測，酒測值超過每公升0.9毫克，警方將趙男依公共危險罪嫌送辦。
警方在現場並協調輕軌人員提供鷹架棧板，4人用盡吃奶力氣，協助趙男的車輛脫困，輕軌列車於晚上10時9分許恢復雙向通車。
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