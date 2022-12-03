高雄輕軌今晚接連兩起事故 一度停駛36分鐘
高雄輕軌今晚接連發生兩起事故，第一起是發生在晚間6點多，一名74歲老翁疑似不熟路況，轎車在鼓山區軌道受困，未影響輕軌通行。3小時之後，C22聯合醫院站及C23龍華國小站之間又有汽車誤入軌道，這次輕軌暫停36分鐘後復駛，計程車接駁運送乘客。
高雄輕軌C20至C24站10 月初剛通車，許多市民還不習慣。高捷公司指出，晚間6點06分，一輛轎車在大順路與龍勝路口誤入C23龍華國小站至C24愛河之心站的上行軌內，陳姓車主無法自行脫困，下行軌道不受影響，C23龍華國小站至C24愛河之心站間採單線雙向載客，6點45分車子成功移出軌道。
晚間9點34分，C22聯合醫院站靠裕誠路口與C23龍華國小站之間，又有1輛轎車誤入軌道，為安全考量，上下列車暫停通過，一度調度計程車接駁C22站至C24站乘客，直至晚間10點10分才恢復通行。
高捷表示，今日連續發生兩起汽車誤入輕軌軌道區事件 ，車主均是不熟悉路況才會誤入軌道區，後續交由捷運隊依違反大眾捷運法告發。高捷呼籲，用路人若行經自身不熟悉區域，應確認及遵守各項交通號誌指引，不要搶快進入輕軌軌道。
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