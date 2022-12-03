「島嶼時光」新書發表會登場 透過文學推廣金馬觀光

由行政院金馬聯合服務中心出版發行，集結金馬兩地23位作家共同合著的《島嶼時光》金門場新書發表會今天登場，吸引120位文友到場參與，現場多位參與書寫的作者上台分享創作的心得，還安排讀者互動交流，共度一個充滿藝文的悠閒午後時光。

包括金馬聯合服務中心執行長翁明志、科長張俊堯，行政院參議范燕燕、林正雄、縣議員李應文，文友陳長慶、牧羊女、楊樹清等人齊聚一堂，共同為這本書獻上祝福。為了配合這場文學饗宴，主辦單位精心安排開場表演，由開瑄國小學生張芷寧表演小提琴及紫韻箏樂團3人帶來精彩演出，也贏得滿堂彩。

金馬聯合服務中心執行長翁明志表示，這是中心推出的第5本書，有感於去年新冠疫情重挫離島旅遊相關產業，該中心希望能為金馬兩地的民生發展及觀光產業挹注一點心力，因而有了《島嶼時光》一書出版及影片拍攝計畫，期盼透過各作家的好文及影片傳播，吸引更多台灣民眾看到金馬獨特的風光，進而走訪兩地。

該案由墨言文化主編張姿慧承接，書寫區域涵蓋馬祖東引、南竿、北竿，及金門烈嶼、金城、金寧、金湖、金沙五個鄉鎮，搭配王傳信、許小西、黃邦培三位在地攝影師的攝影作品，成就了一本圖文並茂的金馬旅遊指標書，也讓讀者對於金馬兩地有更深刻的認識。