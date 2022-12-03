「島嶼時光」新書發表會登場 透過文學推廣金馬觀光
由行政院金馬聯合服務中心出版發行，集結金馬兩地23位作家共同合著的《島嶼時光》金門場新書發表會今天登場，吸引120位文友到場參與，現場多位參與書寫的作者上台分享創作的心得，還安排讀者互動交流，共度一個充滿藝文的悠閒午後時光。
包括金馬聯合服務中心執行長翁明志、科長張俊堯，行政院參議范燕燕、林正雄、縣議員李應文，文友陳長慶、牧羊女、楊樹清等人齊聚一堂，共同為這本書獻上祝福。為了配合這場文學饗宴，主辦單位精心安排開場表演，由開瑄國小學生張芷寧表演小提琴及紫韻箏樂團3人帶來精彩演出，也贏得滿堂彩。
金馬聯合服務中心執行長翁明志表示，這是中心推出的第5本書，有感於去年新冠疫情重挫離島旅遊相關產業，該中心希望能為金馬兩地的民生發展及觀光產業挹注一點心力，因而有了《島嶼時光》一書出版及影片拍攝計畫，期盼透過各作家的好文及影片傳播，吸引更多台灣民眾看到金馬獨特的風光，進而走訪兩地。
該案由墨言文化主編張姿慧承接，書寫區域涵蓋馬祖東引、南竿、北竿，及金門烈嶼、金城、金寧、金湖、金沙五個鄉鎮，搭配王傳信、許小西、黃邦培三位在地攝影師的攝影作品，成就了一本圖文並茂的金馬旅遊指標書，也讓讀者對於金馬兩地有更深刻的認識。
《島嶼時光》以金門馬祖人文地景為書寫主題，串聯了23位金馬作家及在地攝影家，透過文史、文學、影像的創作結合，呈現兩島各具姿容人文風情。參與書寫的作家群，不管居住何地，皆以自己的原鄉作主題發揮，並將個人成長的相關經驗及與土地連結的情感記憶或人文歷史等融入其中，呈現23篇各異其趣的文章；書寫區域涵蓋馬祖東引、南竿、北竿，及金門烈嶼、金城、金寧、金湖、金沙五個鄉鎮，藉由集體書寫，構築出一本圖文並茂，並值得讀者參閱的金門馬祖深度旅遊文學書。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言