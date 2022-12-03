高雄集團婚禮新人使用虛擬攝影棚 不出國也有京都美照
高雄市今年度市民集團婚禮在衛武營國家藝術中心舉辦，今天下午50對新人在高市議長曾麗燕及副市長史哲見證下交換婚姻誓盟，活動現場搭設VR虛擬實境攝影棚，新人可以選擇日本京都、紐約街頭或高雄大港橋等場景，不用出國也能以虛擬方式拍攝美美婚紗照。
疫情打亂國人生活步調，疫情解封新人結婚意願也增加，在各地戶政所特色結婚背板宣傳影響下，今年市民集團婚禮報名很搶手，報名很快額滿。今天下午，50對新人穿著中西式禮服參加集團婚禮，由副市長史哲擔任主婚人，議長曾麗燕則是介紹人，在親友祝福中邁向人生另一階段。
史哲表示，這場集團婚禮是口罩令解除後第一場大型活動，別具意義，國家育兒津貼從3500元加碼至5000元，市府也推出孕婦產檢交通津貼，盼現場新人都能增產報國。
新人之中，有人是職場戀人，也有人透過網路認識，其中九對新人雙喜臨門，新娘已懷有小寶寶，家中即將增添新成員。新人高健榮、張薰芝都是社工，今年完成1200公里的機車環島壯舉，刻意選在七個1的11月11日公證結婚，兩人說「集團婚禮溫馨感人，留下美好回憶」。
婚禮會場放置250吋大銀幕，新人輪流進棚拍浪漫婚紗照，視角可以旋轉變換。民政局長閻青智說，高雄集團婚禮贈品或許比不上其他縣市，但精心規畫VR虛擬實境攝影棚，新人可以選擇日本京都、紐約街頭、大港橋、旋轉木馬等國內外場景拍照留念，創國內集體婚禮首例。
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