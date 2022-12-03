高雄梓官海鮮節今明熱鬧登場 邱志偉：全力捍衛漁業署預算

高雄蚵仔寮漁港今、明兩天舉行「戀戀蚵仔寮 2022梓官海鮮節」，活動自2008年起開辦，今年已邁第15屆。現場多項活動包含DIY烏魚子料理、漁市叫賣文化體驗、海邊市集暨遊戲闖關、蚵寮遊覽寫生趣等，還在港邊席開百餘桌舉辦海鮮宴。

高雄市長陳其邁、海洋局長張漢雄、漁業署主秘謬自昌、立委邱志偉等都是座上賓，邱更現場承諾「禮拜一預算審查，一定全力捍衛漁業署預算，一毛錢都不會減。」

從2008年起，年年舉行的梓官海鮮節，今、明兩天正式登場，在蚵仔寮漁港周邊規劃豐富活動，包括漁獲拍賣體驗、蚵仔寮文化與生態導覽、食魚教育闖關遊戲、特色烏魚與龍虎斑料理試吃、蚵寮寫生、文創市集，以及音樂舞蹈表演等，活動公告以來受熱烈迴響。今天現場工作人員說，上午9點場的闖關卡，不到2小時即全數索取完畢，預計下午人潮湧入，獎品會更快被兌換完畢。

除了適合闔家大小參與的各類活動和遊戲，今在蚵仔寮港邊也舉辦「海鮮宴」，席開超過100桌，市長陳其邁、海洋局長張漢雄、漁業署主秘謬自昌、立委邱志偉、邱議瑩等人都來到現場。

梓官區漁會總幹事張鈞華首先表達感謝，他說十幾年來漁會盡力輔導漁業轉型，將蚵仔寮漁港結合觀光，現在也慢慢有一些成績，感謝市府對蚵仔寮漁港的重視，包括碼頭的整建、對漁民來說最重要的漁船上下場，以及未來將會有一個親子文化館，介紹漁港沿近海捕撈漁業、養殖漁業。

邱志偉也肯定梓官漁會團隊，把蚵仔寮漁港做整體改造，打造成全台灣最有名的觀光漁市。他也表示因為市長對蚵仔寮漁港、永安漁港、彌陀漁港、興達漁港等北高雄漁港的重視，協助讓每個漁港都發展出自己的特色；市長也重視養殖漁業、漁民權利，所以海線觀光或漁產養殖，都達到過去最好的狀態。

邱志偉說張總幹事提交的計畫，他已經詳細研讀，也副本抄送給陳吉仲主委，主委說「OK沒問題」，所以未來包括親子館、上架場、局長張漢雄過去規劃的空中散步廊道，以及觀夕平台，整個蚵仔寮觀光帶狀建設的1億多經費，漁業署和農委會一定全力支持。更現場向漁業署主秘謬自昌喊話「禮拜一審查農委會預算，我全力捍衛，一毛錢都不能減。我在經濟委員會一定全力捍衛漁業署預算，一定全數照列。」