高雄岡山下雪了！ 小朋友樂開懷迎耶誕
岡山下雪了！高雄岡山一家購物廣場首次與台灣世界展望會舉辦以愛為主題的「耶誕有愛‧點亮偏鄉」耶誕系列活動，不但拋磚引玉捐款10萬元支持台灣世界展望會國內助學紅包行動，並邀請多納國小原住民小朋友一同點亮超過10米高的耶誕樹，現場不但有人行道閃閃發光的燈泡與天橋上燈飾，還有浪漫耶誕雪花秀，白色雪花到處飛揚彷彿雪國場景十分浪漫，美麗，讓許多小朋友及大人們開心不已，紛紛拿起手機捕捉白雪紛飛的幸福氛圍。
樂購廣場副理莊旎瑄表示，近年來因疫情與大環境的衝擊下，影響弱勢家庭生計，無論是孩童還是家長，都必須面對經濟收入銳減的困境、遠距學習的障礙，今年特地與台灣世界展望會攜手一同邀請民眾以認購行動讓國內弱勢兒童感受到愛與溫暖。只要從今天起到耶誕節期間內，於樂購廣場3樓設置耶誕認購心願牆，由弱勢家庭孩子於心願卡上填入自己想要的耶誕禮物，再由熱心民眾認購，購買完願望禮物後，將統一交給展望會人員分發給孩子們，希望以認購微薄的力量照亮孩子、帶給孩子們盼望，就像是耶誕樹上的希望之星。
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