高師大校友會包自強號到台東池上會師 交流兼分送關懷

國立高雄師範大學高雄市校友會今年首度包下自強號列車，前往台東池上大坡池「大會師」，除聯繫情誼，更送關懷，別具意義。

高師大校友會東部大會師行動由理事長工東進、祕書長呂世明及團隊夥伴歷經半年縝密籌畫，邀組發、事經、文創、經學、美術等15個系所校友參與，今天一早，由校長吳連賞與領軍，近600名校友及眷屬搭EMU3000新型火車浩浩蕩蕩前往東台灣大會師。

王東進表示，這次校友會師選在9 月間發生震災的台東池上，除展現高師人對社會的關懷，也希望提振地方經濟。因此特別委請池上鄉長當選人林建宏規劃連串活動，包含集合在地攤商打造一個專屬的958創意市集，吃得到五顆星商家-大峰炸雞、寶寧酥皮蚵仔煎、顏記清蒸一口肉圓等美食。

另午餐商請多次奪得創意米食比賽冠軍的幸福早餐店老闆娘林秀琴製作客家米食料理，粽葉包裹著米苔目、米麵包、珍珠丸、芋粿、草仔粿，兼具傳統與創新。

高師大校長吳連賞說，高師大校友會歷任理事長包括許文宗、張文強、陳俊中、陳逸虹、王東進等，偕理監事全力凝聚校友向心力，是高師大校務推展的最大助力。

這場大會師活動，歡樂從列車盛大展開，15個系所校友在12節車廂中熱鬧同樂，內容有街頭藝人秀、耶誕趴、吉他走唱、辣妹鋼管，還有Talent天能薩克斯風團，集合逾50支薩克斯風的精彩演奏。