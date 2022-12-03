扶老攜幼擠8坪屋又遭祝融 志工助修繕安家

年近半百的油漆工阿豐要照顧行動不便的老父、狀況特殊的兄弟和3個孩子，房屋卻遭祝融燒毀，衡山基金會攜手銓興營造集結60名志工赴旗津修繕8坪小屋，讓一家人住得安心。

衡山基金會今天新聞稿指出，阿豐一人要照顧老弱殘病的父親、身心障礙的哥哥、更生人弟弟和孩子們，生活困苦，近1年前所居住的房屋卻遭遇無情大火燒毀。

因無力承擔龐大修繕費用，阿豐只好帶著父親、兄弟和3個年幼的孩子租屋棲身，辛苦的日子更雪上加霜；幾個年紀較大的孩子則搬出去自力更生。

衡山基金會表示，成員勘查屋況時，發現1樓和夾層空間總計不過8坪，難以想像最多時曾有13口人居住在這個狹小空間，屋中不僅有碳化的木頭和焦黑的鐵皮，還有留滿地灰燼，彷彿火災燒毀房屋的同時，也燒毀了一家人的回憶和夢想，因此決定幫阿豐重建家園。

銓興營造總經理洪克倫說，協助修繕就是希望幫助到有需要的人，孩子成長需要穩定的家，希望讓未來主人翁不會流離失所，孩子們能「安家」、有個安身立命的地方。

今天修繕正式啟動，志工和銓興營造員工總計約60人，一早就搭渡輪或經過港隧道來到旗津，集合在狹小巷弄內，透過人工接力，把工具和材料一一運入，盼為阿豐打造一個家，減低經濟負擔同時打造穩定健康的成長環境，建造孩子對「家」的期待及歸屬感，並贈送滅火器，盼讓孩子學習正確消防觀念。