影／高雄影城慶開幕！他備1600升超大桶裝爆米花 背後藏暖心原因
喜樂時代影城高雄總圖店今天開幕，先前釋出訊息，買2張電影票加價50元就可以自備「容器」把爆米花裝到滿，今天活動一開始就有百餘民眾帶著各式容器來，搶頭香的許先生帶來一只40公升的收納箱把爆米花裝到滿，他表示會拿到孩子學校運動會分送，另外有三名年輕人扛來1600公升巨大塑膠桶，令人嘡目結舌，大約花兩小時才整個裝滿，還差點進不了電梯，他們表示會將整桶爆米花載到駁二與民眾分享。
喜樂時代影城設於高市總圖二期文創會館的第二到第四樓層，共14個影廳，今年10月配合高雄電影節營運，因應今天開幕，影前日前發布消息，買電影票再加價，就可自備容器裝爆米花，沒想到網友熱議，網路上出現容器準備搶爆米花，還有人開玩笑要扛水塔來，要撈夠本。
今年上午11點影城開張前，即有不少民眾自備容器來電影院，排第一個的許先生拿出家裡一只容量約40公升的收納來，笑稱孩子學校辦運動會，準備拿去分享。他說，得知影城這個好康消息後，家族動員8個人，找各式容器來裝爆米花。
今早最大的容器是由幾名年輕人扛來的大塑膠桶，宣稱桶子在屏東一家生技公司買到，容量高達1600公升，連運費約花了5600元，他們說，裝滿爆米花後要到駁二分送弱勢街友，已準備約2000個袋子要裝。影城經估算，1600公升爆米花，市價至少上萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言