影／高雄影城慶開幕！他備1600升超大桶裝爆米花 背後藏暖心原因

喜樂時代影城高雄總圖店今天開幕，先前釋出訊息，買2張電影票加價50元就可以自備「容器」把爆米花裝到滿，今天活動一開始就有百餘民眾帶著各式容器來，搶頭香的許先生帶來一只40公升的收納箱把爆米花裝到滿，他表示會拿到孩子學校運動會分送，另外有三名年輕人扛來1600公升巨大塑膠桶，令人嘡目結舌，大約花兩小時才整個裝滿，還差點進不了電梯，他們表示會將整桶爆米花載到駁二與民眾分享。

喜樂時代影城設於高市總圖二期文創會館的第二到第四樓層，共14個影廳，今年10月配合高雄電影節營運，因應今天開幕，影前日前發布消息，買電影票再加價，就可自備容器裝爆米花，沒想到網友熱議，網路上出現容器準備搶爆米花，還有人開玩笑要扛水塔來，要撈夠本。

今年上午11點影城開張前，即有不少民眾自備容器來電影院，排第一個的許先生拿出家裡一只容量約40公升的收納來，笑稱孩子學校辦運動會，準備拿去分享。他說，得知影城這個好康消息後，家族動員8個人，找各式容器來裝爆米花。