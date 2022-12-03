快訊

民進黨敗選後再「喬位子」 施明德：汙垢藏其中、2024可能再敗

惡火吞苗栗民宅竄濃煙…祖父嗆醒報案 3姊弟搶救不治

500趴2022／國際名廚江振誠「初心牛肉麵」大排長龍 粉絲周日想再來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水情要注意！ 高屏溪水量創史上第二低 農業灌溉可正常

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年雨水少，高屏溪的川流量近日介於每秒18立方公尺至20立方公尺之間，只有去年同期的一半左右。記者徐白櫻／翻攝
今年雨水少，高屏溪的川流量近日介於每秒18立方公尺至20立方公尺之間，只有去年同期的一半左右。記者徐白櫻／翻攝

台南供水亮黃燈，高雄處於正常藍燈，但今年高雄降雨量銳減，主要供應大高雄用水的高屏溪川流量也探底，水量只有去年同期的一半，創下史上第二低紀錄。自來水公司七區管理處表示，目前高雄供水正常，每日另供應20萬噸清水支援台南，審慎面對水情變化。

大高雄工業及家庭用水每日約150萬噸，90萬至100萬噸來自高屏溪攔河堰取水，其餘由澄清湖水庫、鳳山水庫、阿公店水庫及伏流水等來源供應。不過今年夏天幾乎沒有颱風侵台，南部地區久旱不雨，高屏溪川流量每秒只有20立方公尺上下，去年同期卻有40立方公尺，創下有紀錄以來的第二低。

高雄與台南共用南化水庫，甲仙攔河堰從旗山溪取水注入南化水庫，若有需要也會透過聯通管線輸送原水至台南。南水局表示，目前南化水庫的蓄水量7789萬立方公尺、容量比為87.07％，確實比去年同期少。水公司說，目前南化水庫無須支應高雄，從9月底開始每日支援台南20萬噸清水，可替南化水庫省水。

南水局指出，近日已盤點及整備地下水及伏流水，另請高雄市政府宣導鳳山、岡橋、楠梓、旗美及大樹等5處汙水處理廠每日共1.7萬噸回收水作為洗街、澆灌及工地抑制揚塵等次級用水使用；接下來的一期稻作與農水署高雄管理處合作，已啟動加強灌溉措施。

高雄地區約有2萬公頃農地需要灌溉，農水署高雄管理處長呂文豪說，一期稻作12月中旬進入灌溉整田期，需要大量用水，近日已召開5場小組及班長聯席會議，確定高雄灌區目前可維持正常供灌，後續再視情況調整。

南化水庫 台南 高屏溪

延伸閱讀

南部乾旱曾文水庫蓄水剩2成7、南化水庫靠「它」近滿

永安石斑魚節登場 陳其邁：高雄班班吃石斑沒問題

高雄影城開幕自備容器送爆米花 有人扛1600公升塑膠桶來

嘉義水情吃緊轉綠燈提醒 仁義潭蘭潭水庫蓄水量直直落

相關新聞

影／高雄影城慶開幕！他備1600升超大桶裝爆米花 背後藏暖心原因

喜樂時代影城高雄總圖店今天開幕，先前釋出訊息，買2張電影票加價50元就可以自備「容器」把爆米花裝到滿，今天活動一開始就有...

時代公園啟用 旁有夢時代

高雄市長陳其邁任內第23座共融公園昨啟用，時代公園鄰近捷運凱旋站與輕軌，步行可到夢時代購物中心。陳其邁指這座公園位在亞灣...

水情要注意！ 高屏溪水量創史上第二低 農業灌溉可正常

台南供水亮黃燈，高雄處於正常藍燈，但今年高雄降雨量銳減，主要供應大高雄用水的高屏溪川流量也探底，水量只有去年同期的一半，...

高市青年局舉辦國際志工團授證表揚 鼓勵青年服務家鄉

為了鼓勵青年服務家鄉，高雄市青年局今天舉辦國際青年志工團表揚授證活動，感謝他們一年來精彩優質的表現。青年局長張以理表示，...

高雄影城開幕自備容器送爆米花 有人扛1600公升塑膠桶來

喜樂時代影城高雄總圖店今天開幕，先前釋出訊息，買2張電影票加價50元就可以自備「容器」把爆米花裝到滿；結果今早果真有百餘...

影／超狂！影城開幕爆米花裝到滿 有人帶水塔來

高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，搶得頭籌的許先生搬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。