水情要注意！ 高屏溪水量創史上第二低 農業灌溉可正常

台南供水亮黃燈，高雄處於正常藍燈，但今年高雄降雨量銳減，主要供應大高雄用水的高屏溪川流量也探底，水量只有去年同期的一半，創下史上第二低紀錄。自來水公司七區管理處表示，目前高雄供水正常，每日另供應20萬噸清水支援台南，審慎面對水情變化。

大高雄工業及家庭用水每日約150萬噸，90萬至100萬噸來自高屏溪攔河堰取水，其餘由澄清湖水庫、鳳山水庫、阿公店水庫及伏流水等來源供應。不過今年夏天幾乎沒有颱風侵台，南部地區久旱不雨，高屏溪川流量每秒只有20立方公尺上下，去年同期卻有40立方公尺，創下有紀錄以來的第二低。

高雄與台南共用南化水庫，甲仙攔河堰從旗山溪取水注入南化水庫，若有需要也會透過聯通管線輸送原水至台南。南水局表示，目前南化水庫的蓄水量7789萬立方公尺、容量比為87.07％，確實比去年同期少。水公司說，目前南化水庫無須支應高雄，從9月底開始每日支援台南20萬噸清水，可替南化水庫省水。

南水局指出，近日已盤點及整備地下水及伏流水，另請高雄市政府宣導鳳山、岡橋、楠梓、旗美及大樹等5處汙水處理廠每日共1.7萬噸回收水作為洗街、澆灌及工地抑制揚塵等次級用水使用；接下來的一期稻作與農水署高雄管理處合作，已啟動加強灌溉措施。

高雄地區約有2萬公頃農地需要灌溉，農水署高雄管理處長呂文豪說，一期稻作12月中旬進入灌溉整田期，需要大量用水，近日已召開5場小組及班長聯席會議，確定高雄灌區目前可維持正常供灌，後續再視情況調整。