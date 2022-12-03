高市青年局舉辦國際志工團授證表揚 鼓勵青年服務家鄉

為了鼓勵青年服務家鄉，高雄市青年局今天舉辦國際青年志工團表揚授證活動，感謝他們一年來精彩優質的表現。青年局長張以理表示，隨著國境逐漸解封，各類國際性質的活動也如雨後春筍般重返，我們志工們也蓄勢待發，期許明年可帶領志工團參與更多國際性活動，引領我們的志工團與國際接軌。

青年局長張以理表示，青年局國際志工團是一個跨領域、跨文化的學習平台，讓青年有一個發揮所長的機會，只要是設籍、就業或就學於高雄16至35歲的國內外青年都可以加入這個大家庭。今年志工團成立滿三年，除了給予新進志工授證外，也獎勵這一年盡力服務，有傑出表現的志工們。今年除了保育生態環境的永安淨灘活動外，也第一次嘗試讓志工參與國際青年論壇的執行，志工們藉由參與這些志願服務活動的同時，也可學習未來進入職場的相關技能。 高雄市青年局今天舉辦國際青年志工團表揚授證活動，感謝他們一年來精彩優質的表現。記者劉學聖／攝影 高雄市青年局今天舉辦國際青年志工團表揚授證活動，感謝他們一年來精彩優質的表現。記者劉學聖／攝影 高雄市青年局今天舉辦國際青年志工團表揚授證活動，感謝他們一年來精彩優質的表現。記者劉學聖／攝影