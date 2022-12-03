永安石斑魚節登場 陳其邁：高雄班班吃石斑沒問題
大陸今年禁運台灣石斑，農委會豪砸6億元推動中小學營養午餐本學期吃4次石斑，未料因諸多因素，仍有九縣市一次也沒吃到；今天高雄市長陳其邁受訪時及出席永安石斑魚節時，他說，高雄「班班吃石斑」已給學童吃了2次，到年底吃滿4次沒問題。
上午媒體問及「班班吃石斑」第2輪供應量是否來得及，陳其邁說，高雄產銷配送沒問題，且全市大概337所學校，目前配合政策已執行第2輪配送到營養午餐，一輪大概是17噸的魚肉，已提供學童食用約達34噸石斑魚。
陳其邁出席永安石斑魚節致詞時說，今年遇上對岸禁台石斑輸入，當時地方與中央配合，他還到電視台推銷石斑，到市府每公斤補助石斑魚養殖戶20元，現在石斑價格回穩，「班班吃石斑」已給學童吃了2次，到年底吃滿4次沒問題。
為期兩天的2022年永安石斑魚節，今天開跑，該活動已連續舉辦第23年，為推廣在地漁產，活動主軸為「來永安，吃石斑」，包括石斑魚特賣會、鮮魚市集，更推出首日限定前300名，參加開幕活動可獲石斑魚享用金等好康，此外今年也擴大辦理活動，年年秒殺的「石斑魚饗宴」更多達378桌。
高雄石斑魚養殖面積約442公頃，年產量5019噸，據前年漁業年報資料，產值約9.5億元，主要養殖區為永安，其次為彌陀區，都是海水養殖魚塭，產量僅次屏東是全國第二。
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