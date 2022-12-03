影／超狂！影城開幕爆米花裝到滿 有人帶水塔來

高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，搶得頭籌的許先生搬出40公升置物桶，要把爆米花裝好裝滿，分送給小朋友，其中有民眾帶來容量高達1600公升的水塔桶，立即吸引許多人目光。

喜樂時代影城高雄總圖店，位於高市總圖二期文創會館的2-4樓層，共有14個影廳，今年10月配合高雄電影節，已先展開試營運，今天則是正式開幕。今天上午11點到晚上8點，消費者只要買2張電影票加價50元，就可以自備「容器」，把爆米花裝到滿。

消息一出，今天許多民眾紛紛帶著大型塑膠桶、以及各式容器前來裝爆米花，排第一位的許先生家族拿出容量約40公升的置物桶，許先生表示，他妹妹告訴他這個好康訊息，家族約8人總動員，裝這麼多爆米花當然吃不完，由於孩子學校今天有運動會，準備下午拿到學校，讓孩子分給同學一起吃。