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影／超狂！影城開幕爆米花裝好裝滿 有人直接搬水塔到場

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影／超狂！影城開幕爆米花裝到滿 有人帶水塔來

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，許多民眾帶著各式容器前來。記者劉學聖／攝影
高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，許多民眾帶著各式容器前來。記者劉學聖／攝影

高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，搶得頭籌的許先生搬出40公升置物桶，要把爆米花裝好裝滿，分送給小朋友，其中有民眾帶來容量高達1600公升的水塔桶，立即吸引許多人目光。

喜樂時代影城高雄總圖店，位於高市總圖二期文創會館的2-4樓層，共有14個影廳，今年10月配合高雄電影節，已先展開試營運，今天則是正式開幕。今天上午11點到晚上8點，消費者只要買2張電影票加價50元，就可以自備「容器」，把爆米花裝到滿。

消息一出，今天許多民眾紛紛帶著大型塑膠桶、以及各式容器前來裝爆米花，排第一位的許先生家族拿出容量約40公升的置物桶，許先生表示，他妹妹告訴他這個好康訊息，家族約8人總動員，裝這麼多爆米花當然吃不完，由於孩子學校今天有運動會，準備下午拿到學校，讓孩子分給同學一起吃。

現場出現最大容器由幾名年輕人運來，他們表示，是在屏東一家生技公司購買的大塑膠桶，連運費花5600元，容量高達1600公升，等裝滿爆米花後，準備要做公益，轉發給弱勢街友，待會將到駁二準備1500到2千個袋子免費發送。

高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，許多民眾帶著各式容器前來。記者劉學聖／攝影
高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，許多民眾帶著各式容器前來。記者劉學聖／攝影
現場出現最大容器由幾名年輕人運來，他們表示，是在屏東一家生技公司購買的大水塔桶，連運費花5600元，容量高達1600公升，裝滿爆米花後要做公益，轉發給弱勢街友。記者劉學聖／攝影
現場出現最大容器由幾名年輕人運來，他們表示，是在屏東一家生技公司購買的大水塔桶，連運費花5600元，容量高達1600公升，裝滿爆米花後要做公益，轉發給弱勢街友。記者劉學聖／攝影
高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，許多民眾帶著各式容器前來裝爆米花。記者劉學聖／攝影
高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，許多民眾帶著各式容器前來裝爆米花。記者劉學聖／攝影
高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，許多民眾帶著各式容器前來。記者劉學聖／攝影
高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，許多民眾帶著各式容器前來。記者劉學聖／攝影
高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，許多民眾帶著各式容器前來。記者劉學聖／攝影
高雄喜樂時代影城高雄總圖店今天舉辦開幕活動，影迷當天買兩張電影票加價50元，可自備容器把爆米花裝到滿，許多民眾帶著各式容器前來。記者劉學聖／攝影

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