屏東「雲霧之鄉」也是有機鄉 霧台邁向友善農業示範地
有屏東「雲霧之鄉」美名的原民鄉霧台鄉，是全縣地理位置最高的鄉鎮，族人耕作方式保留傳統農耕智慧，被農糧署相中輔導發展成為有機或環境友善農業示範地，協助鄉內農民有機耕轉作及有機驗證申請外，並協助設計包裝意象，建立產地認證品牌意識。
農糧署今在屏東市「原百貨」辦發表會，盼讓「霧台鄉」品牌和優質健康的有機農產品畫上等號。
農糧署南區分署屏東辦事處主任林隆新說，霧台鄉地處中央山脈西側，平均海拔在1000公尺以上，是縣內唯一以魯凱族為主的山地鄉，鄉內主要的產業型態，小農多以傳統作物小米、紅藜、芋頭、地瓜等雜糧為主，族人耕作方式保留傳統農耕智慧，和農糧署力推的友善耕法契合，最適合成為有機或環境友善農業示範地。
霧台通過有機、友善驗證的農民有4戶，農糧署南區分署委託茂泰行銷公司透過盤點農作物及友善有機農戶資料，邀集霧台產銷班班員及有意從事有機耕作的農民參與，召開說明會，並經由現地輔導農民，逐步協助農民進行有機耕轉作及有機驗證申請，目前已輔導5戶農民申請。
他說，為達到環境友善及農民收入增益之雙贏成效，首先建立品牌，以霧台鄉作為一個品牌的概念，帶動知名度，建立產地認證品牌意識，結合設計包裝意象來強調有機農作品牌，目前設計LOGO辨識系統及三款包裝無償提供該鄉有機農民的產品使用，全面提升霧台鄉農產價值與識別。
LOGO的設計使用最簡單的線條和圖像，回歸純樸且優雅的意象，從根本去重新定義友善、有機。線條最終描繪出的是山的形狀，正如霧臺的作物源於山，而線條交叉的意象就如一畝畝的田地，右方的不規則圓形即是東方的日出，照向山中，滋潤每株作物。未來當市場看到或聽到產品包裝上標示著「霧台鄉」，就直接聯想到優質又健康的有機農產品。
為拓展霧台有機鄉行銷通路促進產業加值有機農產品多元行銷擴大推動部分，今天與呈育整合行銷公司簽署MOU，以霧台有機品牌為主題結合「原百貨」場地以攤位展售咖啡、紅藜、酪梨、香草產品等活動曝光、於「原聚空間」設置霧台優農食專櫃做品牌產品的銷售點，也和「有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社」為合作通路，以此多元設點行銷，增加產品曝光。
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