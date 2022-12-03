恆春「出火」投入1.5億改造 屏東縣府委外經營打造觀光亮點

因地底冒出天然氣形成火焰的屏東縣恆春鎮「出火」景區，5年前劃出國家公園後變「三不管」，旅遊亂象叢生，縣府和國防部完成土地移撥後，投入1.5億元打造地質景觀遊憩公園，今年7月開工，定明年8月完工。

為形塑新興觀光文化旅遊廊帶，打造兼備地質特色與文史魅力的環境體驗品牌，縣府日前舉行營運移轉（OT）案招商說明會，本月將公告上網。

縣府交通旅遊處長黃國維說，屏東縣出火地區營運移轉（OT）案，位於恆春鎮縣道200號旁，非屬國家公園範圍，為非都市土地之一般農業區、山坡地保育區，目前縣府正辦理「出火公園暨生活體驗觀光計畫」工程，預計明年8月完工，場內規畫遊客休憩站、戶外舞台、出火景觀區及停車場與景觀廁所等設施，許可期間15年，可優先訂約5年。

他說，「出火」景區具珍貴獨特的出火地質景觀，也是斯卡羅南岬之盟簽約地，已納入「落山風風景特定區」，周邊鄰近國立海洋生物博物館、貓鼻頭公園及南灣遊憩區等多處觀光遊憩據點，饒富觀光休閒資源；且基地南側臨縣道200號，可連接台26線，距恆春市區僅需3分鐘車程，至車城鄉、墾丁也僅需15分鐘車程，交通區位便利，具吸引觀光遊憩人潮優勢。

他說，縣府過去因非土地所有權人，管理缺乏法源依據，停車場有攤商看準商機販賣烤爆米花和煙火，方便遊客帶入火源區烤玉米、玩仙女棒，土地移撥後，管理上依發展觀光條例劃為「觀光地區」並制訂風景區管理辦法，明定遊客禁止進入火源區、放煙火等事項，違者可開罰5000元至10萬元；未來委外經營，估計1年有逾7萬遊客。