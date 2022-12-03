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超級讚公廁 屏東車城福安宮、潮州林後四林遊客中心獲獎
環保署今年舉辦「我家的廁所超級讚─績優公廁評比」，屏東縣獲得項2個獎項，屏東林管處以綠建築理念打造的潮州鎮林後四林平地森林園區遊客中心公廁，獲全國唯一觀光遊憩類森林遊樂區績優公廁，車城福安宮管委會媲美五星飯店、有冷氣的公廁，獲優質公廁為民服務獎。
縣府環保局說，林後四林平地森林園區遊客中心廁所是由林務局屏東林管處負責清潔維護，公廁自2014年開放使用，遊客中心屬綠建築，電力來源屬太陽能發電，水源使用二峰圳伏流水；目前供應園區入園年遊客量近30萬人次，以低碳、低開發、低設施的園區服務，為現代重視環境保育的旅遊帶來優質體驗，且與周邊自然環境相容具通透性，景觀及空氣流通性佳，並導入汙水淨化池等綠建築設計，應用園區生態環境營造水鳥棲息環境，融入環境教育題材。
位於恆春半島的車城福安宮，每逢進香期湧入大批香客及遊客，管委會斥資千萬把香爐旁老舊廁所重新打造成五星級公廁，2020年完工，不但重新規畫地基、儲水槽、汙水槽及建材外，整體空間上使用高級石材牆面、設置無障礙設施、哺育設施及自動化設備，連無障礙廁所也都備有緊急感應器等設施，尤其考量夏季時車城地處亞熱帶氣候，將所有廁所裝設中央空調，加上密集的清理頻率，讓香客及遊客如廁時能有更舒適及乾淨的環境，廁所外也增設花台及乘坐座椅等候區，是從嬰兒到年長者都適用的友善環境公廁。
縣長潘孟安表示，公廁品質為提升城市文化水平的重要指標，縣府重視公廁整潔度，要求達到「不濕、不臭、不髒」基本清潔程度，除透過公部門平時巡檢公廁外，更鼓勵屏東縣民共同參與給予評價，監督公廁管理單位更落實清潔維護工作，提高服務品質，給民眾一個優質潔淨乾爽的如廁環境。
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