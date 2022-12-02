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爬上床、撲臉上…病房內小強亂竄 高雄女住院3天身心受創

聯合報／ 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導
高雄翁姓女病患日前，因傷需開刀住進某大型醫院神經外科病房，未料住院期間，發現有許多蟑螂在地板、椅子及病床上亂竄。圖／讀者提供
高雄翁姓女病患日前，因傷需開刀住進某大型醫院神經外科病房，未料住院期間，發現有許多蟑螂在地板、椅子及病床上亂竄。圖／讀者提供

高雄翁姓女病患日前，因傷需開刀住進某大型醫院神經外科病房，未料住院期間，發現有許多蟑螂在地板、椅子及病床上亂竄，甚至晚上入睡時，還會爬到身上，讓翁女驚醒；雖院方已協助換病房，但對先前經歷仍心有餘悸。對此，院方回應，針對病人反映情形已立即改善，並會加強清潔處理。

翁女指，在11月30日住進該醫院神經外科4人一室的病房，卻接連3天發現地板、牆面、椅子、茶杯都可見小蟑螂到處亂竄，且數量並非1、2隻，在病床睡覺時，還會爬到床上，甚至撲到臉上，還因此被嚇醒。

翁女更抱怨，向院方護理站反映，都沒也結果，一直等到有空房，才轉到其他病房，但該病房原本的小蟑螂問題，似乎沒有解決，更直呼感到非常不舒服。

雖翁女今天已順利移到其他病房，暫時解除蟑螂困擾她住院的問題，但從原先4人一室的健保房，轉到2人的病房，卻變成每天要再負擔額外的病房費，又增加住院的負擔。

對此，該醫院回應，如有病人或家屬有反映類似問題，院方都會立即改善，關於環境衛生方面，將會持續加強清潔處理，也會了解並處理害蟲孳生的原因。

高雄翁姓女病患日前，因傷需開刀住進某大型醫院神經外科病房，未料住院期間，發現有許多蟑螂在地板、椅子及病床上亂竄。圖／讀者提供
高雄翁姓女病患日前，因傷需開刀住進某大型醫院神經外科病房，未料住院期間，發現有許多蟑螂在地板、椅子及病床上亂竄。圖／讀者提供
高雄翁姓女病患日前，因傷需開刀住進某大型醫院神經外科病房，未料住院期間，發現有許多蟑螂在地板、椅子及病床上亂竄。圖／讀者提供
高雄翁姓女病患日前，因傷需開刀住進某大型醫院神經外科病房，未料住院期間，發現有許多蟑螂在地板、椅子及病床上亂竄。圖／讀者提供

蟑螂

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