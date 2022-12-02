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柯志恩公布感恩茶會時間 第一場選擇「起風」的地方

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長失利，共獲得52萬9607票支持。為答謝支持群眾，柯志恩團隊將從12月6日起舉辦5場感恩茶會及1場感恩音樂會，第一場從選情翻轉，對柯志恩而言意義非凡的鳳山起跑，透過茶會及音樂會向高雄鄉親表達謝意。

柯志恩今天公布感恩茶會及音樂會訊息。5場感恩茶會的時間分別為，第一場，大鳳山場12月6日上午10點30分，瑞竹社區發展協會。第二場，大岡山場12月8日下午3點，岡山區勵志新城乙區活動中心。第三場，大旗山場12月9日上午10點，美濃餐廳。第四場，北高雄場12月13日下午3點，海光餐廳。第五場，南高雄場12月15日下午3點，高雄市苓雅區田西等15里聯合活動中心。

此外，感恩音樂會預計12月11下午舉辦，相關時間地點另行公布。

國民黨高雄市長提名人柯志恩將舉辦5場感恩茶會和1場感恩音樂會，第一場從對她而言意義重大的鳳山起跑。記者徐白櫻／翻攝
國民黨高雄市長提名人柯志恩將舉辦5場感恩茶會和1場感恩音樂會，第一場從對她而言意義重大的鳳山起跑。記者徐白櫻／翻攝

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