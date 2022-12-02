柯志恩公布感恩茶會時間 第一場選擇「起風」的地方

國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長失利，共獲得52萬9607票支持。為答謝支持群眾，柯志恩團隊將從12月6日起舉辦5場感恩茶會及1場感恩音樂會，第一場從選情翻轉，對柯志恩而言意義非凡的鳳山起跑，透過茶會及音樂會向高雄鄉親表達謝意。

柯志恩今天公布感恩茶會及音樂會訊息。5場感恩茶會的時間分別為，第一場，大鳳山場12月6日上午10點30分，瑞竹社區發展協會。第二場，大岡山場12月8日下午3點，岡山區勵志新城乙區活動中心。第三場，大旗山場12月9日上午10點，美濃餐廳。第四場，北高雄場12月13日下午3點，海光餐廳。第五場，南高雄場12月15日下午3點，高雄市苓雅區田西等15里聯合活動中心。