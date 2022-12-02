快訊

批鄭文燦未回應「找槍手」疑雲 游智彬揪1句話狠酸：根本在罵林智堅

世足運彩／葡萄牙求勝志在分組制霸兼復仇 推對南韓不讓分勝

義大集100位偏鄉學童心願 邀大眾一同化身聖誕老人

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
孩子在心願小卡寫下想要跑步鞋，因為他的鞋子壞掉了，跑步都會進沙。記者林品君／攝影
孩子在心願小卡寫下想要跑步鞋，因為他的鞋子壞掉了，跑步都會進沙。記者林品君／攝影

連續12年舉辦耶誕公益活動的義大皇家酒店，今年攜手南勝聖母堂慈善會，前進高雄偏鄉地區，蒐集100位學童耶誕心願，舉辦「偏鄉送暖 點亮心願」圓夢計畫。今天下午在皇家酒店大廳同步進行耶誕樹點燈及計畫啟動儀式，即日起至12月15日，會在大廳佈設孩童心願牆，邀請賓客與社會大眾認領心願小卡，化身孩子們的聖誕老公公。

義大皇家酒店今年和聖母堂慈善會合作，在耶誕節前夕舉辦「偏鄉送暖 點亮心願」圓夢計畫，邀請來自高雄市杉林區的集來國小、六龜區龍興國小、旗山區嶺口國小三所學校孩童，寫下自己的聖誕心願，共計有100個聖誕願望，張貼在皇家酒店大廳的心願牆。其中杉林區集來國小全校24位學童也在今天啟動圓夢計畫的記者會上，帶來洋溢聖誕祝福氣息的表演。

集來國小的林國隆校長說，學校的學生人數不多，有些學童家境不富裕、由年邁奶奶撫養，甚至有孩子是八八風災受災戶，家中環境克難。很感謝義大皇家酒店舉辦的圓夢計畫，除了協助募集孩子需要的資源，也讓孩子能來到義大有別於以往的體驗，享用從未嘗試過的buffet午餐。

義大皇家酒店總經理陸西亞表示，看見許多小朋友們寫的心願卡，都是簡單又樸實的物資需求，像是有孩子說想要跑步鞋，因為他的鞋子壞掉了，跑步都會進沙；有孩子說想要一支手錶，因為想準時上課；還有許多孩子許願想要有一隻娃娃，因為他們想要被陪伴。

陸西亞說自己看見心願小卡，心中百感交集。他說其實生活周遭仍有許多需要為三餐、求學而煩惱的孩童，義大皇家酒店希望能透過舉辦心願圓夢活動，拋磚引玉，廣邀更多人以實際行動關懷偏鄉孩童，協助他們平安成長、快樂學習。

義大皇家酒店「偏鄉送暖 點亮心願」圓夢計畫的照亮心願牆活動，即日起至12月15日止，開放房客與社會大眾共襄盛舉。可以透過義大皇家酒店大廳心願牆、飯店官方網站與臉書粉絲團認領孩童心願，並在12月15日前，把要給孩子的禮物寄到義大皇家酒店(高雄市大樹區學城路一段153號行銷公關部)，義大就會在耶誕前夕，協助將所有募集來的禮物逐一送達孩童手中，實現他們的耶誕心願。活動相關事宜可洽義大皇家酒店07-6568166轉行銷公關部。

義大皇家酒店攜手南勝聖母堂慈善會，前進高雄偏鄉地區，蒐集100位學童耶誕心願。記者林品君／攝影
義大皇家酒店攜手南勝聖母堂慈善會，前進高雄偏鄉地區，蒐集100位學童耶誕心願。記者林品君／攝影
杉林區集來國小全校24位學童也在今天啟動圓夢計畫的記者會上，帶來洋溢聖誕祝福氣息的表演。記者林品君／攝影
杉林區集來國小全校24位學童也在今天啟動圓夢計畫的記者會上，帶來洋溢聖誕祝福氣息的表演。記者林品君／攝影
即日起至12月15日止，開放房客與社會大眾透過義大皇家酒店大廳心願牆、飯店官方網站與臉書粉絲團認領孩童心願。記者林品君／攝影
即日起至12月15日止，開放房客與社會大眾透過義大皇家酒店大廳心願牆、飯店官方網站與臉書粉絲團認領孩童心願。記者林品君／攝影

酒店 義大 偏鄉

延伸閱讀

義大傳設學院與台商產學合作　開發文創IP今舉辦成果展

耶誕辦趴必備！全聯耶誕限定甜點、巧克力 大潤發獨家網美系冰品一次看

膝關節退化不適要解「凍」 義大軟骨細胞治療新趨勢

高雄義大跨年999焰火超夯！連假飯店訂房逾九成

相關新聞

柯志恩公布感恩茶會時間 第一場選擇「起風」的地方

國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長失利，共獲得52萬9607票支持。為答謝支持群眾，柯志恩團隊將從12月6日起舉辦5場感...

爬上床、撲臉上…病房內小強亂竄 高雄女住院3天身心受創

高雄翁姓女病患日前，因傷需開刀住進某大型醫院神經外科病房，未料住院期間，發現有許多蟑螂在地板、椅子及病床上亂竄，甚至晚上...

高市環保局遭爆資源回收車違法改裝 前線人員吐露清運辛酸

高雄市環保局資源回收車被踢爆擅自在貨斗加裝鐵網柵欄，還用繩子綁上保麗龍板增加回收車容量，挨批帶頭違法，也藐視勞工及公共安...

高雄輕軌大順路段12月6日起施工 三區替代停車格看這裡

高雄輕軌二階大順路段預計12月6日起進場施工，輕軌博愛路至中正路的施工路段會分成三段工區，三地架設圍籬的時間不一。高市交...

高雄綠營正副議長人選難產 最晚「這時間點」會決定

高雄議員選舉落幕，藍綠搶下屆議會主導權，無黨籍成為關鍵少數，均以副議長位置當談判籌碼。民進黨團總召鄭光峰順利獲得六連霸，...

南方女神的逆襲 屏東美術館沉浸式展覽56名藝術家作品

屏東縣府文化處2022年歲末以「南方女神的逆襲」為名，集結56名藝術家作品在屏東美術館展出，屏縣府與台東美術館、高雄市立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。