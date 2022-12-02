義大集100位偏鄉學童心願 邀大眾一同化身聖誕老人

連續12年舉辦耶誕公益活動的義大皇家酒店，今年攜手南勝聖母堂慈善會，前進高雄偏鄉地區，蒐集100位學童耶誕心願，舉辦「偏鄉送暖 點亮心願」圓夢計畫。今天下午在皇家酒店大廳同步進行耶誕樹點燈及計畫啟動儀式，即日起至12月15日，會在大廳佈設孩童心願牆，邀請賓客與社會大眾認領心願小卡，化身孩子們的聖誕老公公。

義大皇家酒店今年和聖母堂慈善會合作，在耶誕節前夕舉辦「偏鄉送暖 點亮心願」圓夢計畫，邀請來自高雄市杉林區的集來國小、六龜區龍興國小、旗山區嶺口國小三所學校孩童，寫下自己的聖誕心願，共計有100個聖誕願望，張貼在皇家酒店大廳的心願牆。其中杉林區集來國小全校24位學童也在今天啟動圓夢計畫的記者會上，帶來洋溢聖誕祝福氣息的表演。

集來國小的林國隆校長說，學校的學生人數不多，有些學童家境不富裕、由年邁奶奶撫養，甚至有孩子是八八風災受災戶，家中環境克難。很感謝義大皇家酒店舉辦的圓夢計畫，除了協助募集孩子需要的資源，也讓孩子能來到義大有別於以往的體驗，享用從未嘗試過的buffet午餐。

義大皇家酒店總經理陸西亞表示，看見許多小朋友們寫的心願卡，都是簡單又樸實的物資需求，像是有孩子說想要跑步鞋，因為他的鞋子壞掉了，跑步都會進沙；有孩子說想要一支手錶，因為想準時上課；還有許多孩子許願想要有一隻娃娃，因為他們想要被陪伴。

陸西亞說自己看見心願小卡，心中百感交集。他說其實生活周遭仍有許多需要為三餐、求學而煩惱的孩童，義大皇家酒店希望能透過舉辦心願圓夢活動，拋磚引玉，廣邀更多人以實際行動關懷偏鄉孩童，協助他們平安成長、快樂學習。