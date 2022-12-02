2022路竹番茄節番樂派對 相揪來Party

2022路竹番茄節12月10、11日將在高雄路竹體育園區登場，今年是以「番樂派對」作為主題，搭配番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚「路竹四寶」，透過農作體驗及品嚐展售，行銷路竹在地農特產品及觀光產業。

路竹區公所薛茂竹區長表示，連續兩天活動，邀請路竹當地學校藝文團體登台表演，另外為了讓活動輕鬆活潑，更有看頭，今年安排小朋友最愛的MOMO家族櫻花、水晶姐姐、情歌天后向蕙玲、動感舞后謝金晶等到場演出。