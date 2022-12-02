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2022路竹番茄節番樂派對 相揪來Party

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
2022路竹番茄節12月10、11日將在高雄路竹體育園區登場，今年是以「番樂派對」作為主題，透過農作體驗及品嚐展售，行銷路竹在地農特產品及觀光產業。圖／路竹區公所提供
2022路竹番茄節12月10、11日將在高雄路竹體育園區登場，今年是以「番樂派對」作為主題，透過農作體驗及品嚐展售，行銷路竹在地農特產品及觀光產業。圖／路竹區公所提供

2022路竹番茄節12月10、11日將在高雄路竹體育園區登場，今年是以「番樂派對」作為主題，搭配番茄、花椰菜、雞蛋和虱目魚「路竹四寶」，透過農作體驗及品嚐展售，行銷路竹在地農特產品及觀光產業。

路竹區公所薛茂竹區長表示，連續兩天活動，邀請路竹當地學校藝文團體登台表演，另外為了讓活動輕鬆活潑，更有看頭，今年安排小朋友最愛的MOMO家族櫻花、水晶姐姐、情歌天后向蕙玲、動感舞后謝金晶等到場演出。

為了讓今年番茄節能聚焦在地特色，特地跟在地全台唯一東方設計大學合作，在園區創作以「番茄」為主題的大型裝置藝術，校長蔡匡忠也期盼藉由設計力的參與攜手公所，能為地方開創共榮美好的產業成果。民眾只要憑三張(11-12月)發票，現場可以兌換番茄虱目魚丸湯等番茄料理，還有咖啡免費品嚐。詳情可查詢「高雄路竹番茄節」FB粉絲專頁。

2022路竹番茄節12月10、11日將在高雄路竹體育園區登場，今年是以「番樂派對」作為主題，透過農作體驗及品嚐展售，行銷路竹在地農特產品及觀光產業。圖／路竹區公所提供
2022路竹番茄節12月10、11日將在高雄路竹體育園區登場，今年是以「番樂派對」作為主題，透過農作體驗及品嚐展售，行銷路竹在地農特產品及觀光產業。圖／路竹區公所提供

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