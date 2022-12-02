高雄輕軌大順路段12月6日起施工 三區替代停車格看這裡

高雄輕軌二階大順路段預計12月6日起進場施工，輕軌博愛路至中正路的施工路段會分成三段工區，三地架設圍籬的時間不一。高市交通局表示，施工期間單向車道將由3車道改為2車道，同時取消路邊停車格位，管制大型車行駛，改道資訊已設置牌面指引，另規畫替代停車空間，提醒民眾注意相關管制。

高雄輕軌C20至C24站在10月初通車之後，這個月開始要從博愛路推進至中正路。捷運局指出，大順路段施工規畫3段工區，各段工區範圍及進場架設施工圍籬之時間如下。工區A大順一路「博愛路至民族路」111年12月6日起；工區B大順二路「民族路至九如路」：111年12月12日起；工區C大順三路「九如路至中正路」112年1月3日起。

交通局表示，為降低施工路段的交通負荷，將實施「尖峰時段禁止15噸以上大貨車通行」及「全時段禁止聯結車、砂石車通行」規定；另配合工區圍籬圍設進度，各路口陸續實施「禁止左轉」管制措施。此外，施工路段沿線取消路邊汽機車停車格位，改以增設臨停彎及相鄰橫向道路增設停車格方式來因應。