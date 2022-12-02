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高雄輕軌大順路段12月6日起施工 三區替代停車格看這裡
高雄輕軌二階大順路段預計12月6日起進場施工，輕軌博愛路至中正路的施工路段會分成三段工區，三地架設圍籬的時間不一。高市交通局表示，施工期間單向車道將由3車道改為2車道，同時取消路邊停車格位，管制大型車行駛，改道資訊已設置牌面指引，另規畫替代停車空間，提醒民眾注意相關管制。
高雄輕軌C20至C24站在10月初通車之後，這個月開始要從博愛路推進至中正路。捷運局指出，大順路段施工規畫3段工區，各段工區範圍及進場架設施工圍籬之時間如下。工區A大順一路「博愛路至民族路」111年12月6日起；工區B大順二路「民族路至九如路」：111年12月12日起；工區C大順三路「九如路至中正路」112年1月3日起。
交通局表示，為降低施工路段的交通負荷，將實施「尖峰時段禁止15噸以上大貨車通行」及「全時段禁止聯結車、砂石車通行」規定；另配合工區圍籬圍設進度，各路口陸續實施「禁止左轉」管制措施。此外，施工路段沿線取消路邊汽機車停車格位，改以增設臨停彎及相鄰橫向道路增設停車格方式來因應。
此外，因應大順一路（博愛路至自由路）南側義享天地百貨商圈及好市多美式大賣場於年底節日至農曆春節期間之龐大車流量，南側先規劃為可移動式圍籬，農曆春節前將施工圍籬退縮至中央分隔島緣石邊界，並增加東行方向維持原有三個寬幅，俟農曆春節連假結束後，施工圍籬再恢復至原規劃圍設位置。
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