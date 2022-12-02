高市環保局遭爆資源回收車違法改裝 前線人員吐露清運辛酸

高雄市環保局資源回收車被踢爆擅自在貨斗加裝鐵網柵欄，還用繩子綁上保麗龍板增加回收車容量，挨批帶頭違法，也藐視勞工及公共安全。第一線清運人員透露，面對清運量增加，應增加車輛及人力，就能改善違法改裝問題。

記者實地走訪市府環保局楠陽資源回收分類貯存場，遭爆違法改車的資源回收車，車後斗加裝鐵網柵欄，已全數拆除；清運人員透露，這樣的改裝現象，並非楠梓獨創，更喊冤過去也是看其他區隊改裝，才會跟著有樣學樣。

據了解，楠梓區這類白色資源回收車約13輛，有超過半數車後斗加裝鐵網柵欄，這樣的改裝現象，至少持續超過一年之久，此事被揭露後，現已全數拆除。

清運人員說，加裝鐵欄，主要是增加載運量，更防止超載的回收物因車輛行駛飛出車外，此外也有人顧慮會超過限高，擦撞屋簷或告示牌，但這樣的情形卻從未發生過。

清運人員還說，每個地區隨人口增加及環保意識抬頭，要處理的回收物自然會跟著增加，且回收車的規格一致，載運量有限，會有改裝的情況發生，就是凸顯清運量不足，應該從更本上增加車輛數或人力，也能改善並解決為增加運量而違法改裝的問題。

對此，高市環保局表示，資源回收車加掛臨時性細網一案經請教公路主管機關，確認有違反「道路交通管理處罰條例」之虞。