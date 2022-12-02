快訊

反駁婚內出軌謠言！具俊曄不忍了「氣到飆中文」 大S一動作力挺

鄭文燦論文被指涉嫌抄襲 「口試委員」林佳龍這樣說

聯發科工程師泳池猝死 家屬告寒舍艾美酒店老闆結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市環保局遭爆資源回收車違法改裝 前線人員吐露清運辛酸

聯合報／ 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導
楠梓區這類白色資源回收車約13輛，有超過半數車後斗加裝鐵網柵欄，現已全數拆除。記者陳弘逸／攝影
楠梓區這類白色資源回收車約13輛，有超過半數車後斗加裝鐵網柵欄，現已全數拆除。記者陳弘逸／攝影

高雄市環保局資源回收車被踢爆擅自在貨斗加裝鐵網柵欄，還用繩子綁上保麗龍板增加回收車容量，挨批帶頭違法，也藐視勞工及公共安全。第一線清運人員透露，面對清運量增加，應增加車輛及人力，就能改善違法改裝問題。

記者實地走訪市府環保局楠陽資源回收分類貯存場，遭爆違法改車的資源回收車，車後斗加裝鐵網柵欄，已全數拆除；清運人員透露，這樣的改裝現象，並非楠梓獨創，更喊冤過去也是看其他區隊改裝，才會跟著有樣學樣。

據了解，楠梓區這類白色資源回收車約13輛，有超過半數車後斗加裝鐵網柵欄，這樣的改裝現象，至少持續超過一年之久，此事被揭露後，現已全數拆除。

清運人員說，加裝鐵欄，主要是增加載運量，更防止超載的回收物因車輛行駛飛出車外，此外也有人顧慮會超過限高，擦撞屋簷或告示牌，但這樣的情形卻從未發生過。

清運人員還說，每個地區隨人口增加及環保意識抬頭，要處理的回收物自然會跟著增加，且回收車的規格一致，載運量有限，會有改裝的情況發生，就是凸顯清運量不足，應該從更本上增加車輛數或人力，也能改善並解決為增加運量而違法改裝的問題。

對此，高市環保局表示，資源回收車加掛臨時性細網一案經請教公路主管機關，確認有違反「道路交通管理處罰條例」之虞。

環保局強調，已通令各清潔隊，資收車如擅自改裝或加高，應即刻拆除並恢復車輛領牌時原樣，同時請各清潔隊統計並回報因執行勤務時需加高車斗的數量，後續將循程序幫車斗加高並辦理車輛變更登記，以合規定。

高雄市政府環保局楠陽資源回收分類貯存場。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府環保局楠陽資源回收分類貯存場。記者陳弘逸／攝影
楠梓區這類白色資源回收車約13輛，有超過半數車後斗加裝鐵網柵欄，現已全數拆除。記者陳弘逸／攝影
楠梓區這類白色資源回收車約13輛，有超過半數車後斗加裝鐵網柵欄，現已全數拆除。記者陳弘逸／攝影
楠梓區這類白色資源回收車約13輛，有超過半數車後斗加裝鐵網柵欄，現已全數拆除。記者陳弘逸／攝影
楠梓區這類白色資源回收車約13輛，有超過半數車後斗加裝鐵網柵欄，現已全數拆除。記者陳弘逸／攝影
楠梓區這類白色資源回收車約13輛，有超過半數車後斗加裝鐵網柵欄，現已全數拆除。記者陳弘逸／攝影
楠梓區這類白色資源回收車約13輛，有超過半數車後斗加裝鐵網柵欄，現已全數拆除。記者陳弘逸／攝影

資源回收

延伸閱讀

高市SBIR廠商埃爾思奈米探針 獲半導體大廠訂單

差點淹沒埔里清潔隊 歷時8個月終移除垃圾山

高市資收車貨斗竟長高！環局遭踢爆放任違法改裝車上路

北市禁一次性塑膠杯 2家飲料店違規限期改善

相關新聞

高雄綠營正副議長人選難產 最晚「這時間點」會決定

高雄議員選舉落幕，藍綠搶下屆議會主導權，無黨籍成為關鍵少數，均以副議長位置當談判籌碼。民進黨團總召鄭光峰順利獲得六連霸，...

高雄藍營瞄準3席立委 綠委：賴清德若參選小雞有優勢

參選高雄市長落敗的柯志恩準備買房子在高雄蹲點，昨日喊出下屆立委選舉至少要拿2至3席，綠營產生危機感。高雄市長陳其邁低調不...

高市環保局遭爆資源回收車違法改裝 前線人員吐露清運辛酸

高雄市環保局資源回收車被踢爆擅自在貨斗加裝鐵網柵欄，還用繩子綁上保麗龍板增加回收車容量，挨批帶頭違法，也藐視勞工及公共安...

高雄輕軌大順路段12月6日起施工 三區替代停車格看這裡

高雄輕軌二階大順路段預計12月6日起進場施工，輕軌博愛路至中正路的施工路段會分成三段工區，三地架設圍籬的時間不一。高市交...

南方女神的逆襲 屏東美術館沉浸式展覽56名藝術家作品

屏東縣府文化處2022年歲末以「南方女神的逆襲」為名，集結56名藝術家作品在屏東美術館展出，屏縣府與台東美術館、高雄市立...

影／你中獎了嗎？金門兔年玉璽酒抽獎 抽出4千名幸運兒

2023年「鴻兔大展」兔年玉璽酒，今日上午進行公開抽籤，由金門副縣長李增財偕同金酒公司董事長黃怡凱按下啟動抽籤按鈕，由電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。