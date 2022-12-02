高雄綠營正副議長人選難產 最晚「這時間點」會決定

高雄議員選舉落幕，藍綠搶下屆議會主導權，無黨籍成為關鍵少數，均以副議長位置當談判籌碼。民進黨團總召鄭光峰順利獲得六連霸，也是綠營角逐議長大位人選之一。鄭光峰表示，藍綠兩黨皆未過半，大家都有希望卻也沒把握，相信市長陳其邁會以勝選為最大考量，最晚17日要把名單報請中央。

高雄市議員65人，此次議員選舉，國民黨29席、民進黨27席，另9席為第三勢力或無黨籍議員，其中5人親綠，以朱信強為首的4席無黨團結聯盟議員占關鍵少數，藍綠都有意「讓利」尋求合作。

選後民進黨開會決議，正副議長人選授權市長陳其邁協調產生，不辦假投票。目前綠營以新潮流結盟的康裕成及親近湧言會的鄭光峰為主，可能各自搭配黃明太、陳慧文，但也不排除康鄭一主一副穩定派系。

高市議員鄭光峰目前是高市議會民進黨團總召，醫界出身的他素有親民形象，問鼎高市議員六連霸成功。鄭光峰2019年參加過民進黨立委初選，2020年國民黨籍議長許崑源墜樓身亡，也曾爭取黨內提名議長補選，最後輸給國民黨。

鄭光峰表示，國民兩黨席次皆未過半，無黨籍變成最大公約數，黨團決議授權市長提名，希望能協調出最有利組合，現階段是每個政黨都有希望卻沒把握，民進黨會盡量爭取在野及無黨認同，市府民進黨、議會正副議長也是民進黨，府會攜手建立合作與監督協調的最好機制。

媒體追問，民進黨是否搭配無黨籍副議長取得勝選。鄭光峰未否認，但也強調，目前他跟康裕成仍在協調階段，黨團已經授權市長提名，所以尊重市長提名權，希望民進黨得到認同，正副議長皆由民進黨來做，市長也會以取得勝選為最大考量，預計本月17日名單報備給等中央，目前還有兩周時間，局勢看來是「迷迷茫茫」。

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