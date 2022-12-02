快訊

反駁婚內出軌謠言！具俊曄不忍了「氣到飆中文」 大S一動作力挺

鄭文燦論文被指涉嫌抄襲 「口試委員」林佳龍這樣說

聯發科工程師泳池猝死 家屬告寒舍艾美酒店老闆結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄綠營正副議長人選難產 最晚「這時間點」會決定

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員鄭光峰有意問鼎議長寶座，但民進黨未獨立過半，須尋求無黨盟友合作。記者徐白櫻／攝影
高市議員鄭光峰有意問鼎議長寶座，但民進黨未獨立過半，須尋求無黨盟友合作。記者徐白櫻／攝影

高雄議員選舉落幕，藍綠搶下屆議會主導權，無黨籍成為關鍵少數，均以副議長位置當談判籌碼。民進黨團總召鄭光峰順利獲得六連霸，也是綠營角逐議長大位人選之一。鄭光峰表示，藍綠兩黨皆未過半，大家都有希望卻也沒把握，相信市長陳其邁會以勝選為最大考量，最晚17日要把名單報請中央。

高雄市議員65人，此次議員選舉，國民黨29席、民進黨27席，另9席為第三勢力或無黨籍議員，其中5人親綠，以朱信強為首的4席無黨團結聯盟議員占關鍵少數，藍綠都有意「讓利」尋求合作。

選後民進黨開會決議，正副議長人選授權市長陳其邁協調產生，不辦假投票。目前綠營以新潮流結盟的康裕成及親近湧言會的鄭光峰為主，可能各自搭配黃明太、陳慧文，但也不排除康鄭一主一副穩定派系。

高市議員鄭光峰目前是高市議會民進黨團總召，醫界出身的他素有親民形象，問鼎高市議員六連霸成功。鄭光峰2019年參加過民進黨立委初選，2020年國民黨籍議長許崑源墜樓身亡，也曾爭取黨內提名議長補選，最後輸給國民黨。

鄭光峰表示，國民兩黨席次皆未過半，無黨籍變成最大公約數，黨團決議授權市長提名，希望能協調出最有利組合，現階段是每個政黨都有希望卻沒把握，民進黨會盡量爭取在野及無黨認同，市府民進黨、議會正副議長也是民進黨，府會攜手建立合作與監督協調的最好機制。

媒體追問，民進黨是否搭配無黨籍副議長取得勝選。鄭光峰未否認，但也強調，目前他跟康裕成仍在協調階段，黨團已經授權市長提名，所以尊重市長提名權，希望民進黨得到認同，正副議長皆由民進黨來做，市長也會以取得勝選為最大考量，預計本月17日名單報備給等中央，目前還有兩周時間，局勢看來是「迷迷茫茫」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

民進黨 議員 國民黨

延伸閱讀

陳其邁質疑王鴻薇 中市議員：林佳龍黃國書2014年也一模一樣

百貨公司就在眼前！高雄這座公園「寸土寸金值百億」今天啟用

黨內興起檢討聲浪 陳其邁認同且說「對手像面鏡子」

未就職又參與北市立委補選 陳其邁：王鴻薇應說清楚

相關新聞

高雄綠營正副議長人選難產 最晚「這時間點」會決定

高雄議員選舉落幕，藍綠搶下屆議會主導權，無黨籍成為關鍵少數，均以副議長位置當談判籌碼。民進黨團總召鄭光峰順利獲得六連霸，...

高雄藍營瞄準3席立委 綠委：賴清德若參選小雞有優勢

參選高雄市長落敗的柯志恩準備買房子在高雄蹲點，昨日喊出下屆立委選舉至少要拿2至3席，綠營產生危機感。高雄市長陳其邁低調不...

高市環保局遭爆資源回收車違法改裝 前線人員吐露清運辛酸

高雄市環保局資源回收車被踢爆擅自在貨斗加裝鐵網柵欄，還用繩子綁上保麗龍板增加回收車容量，挨批帶頭違法，也藐視勞工及公共安...

高雄輕軌大順路段12月6日起施工 三區替代停車格看這裡

高雄輕軌二階大順路段預計12月6日起進場施工，輕軌博愛路至中正路的施工路段會分成三段工區，三地架設圍籬的時間不一。高市交...

南方女神的逆襲 屏東美術館沉浸式展覽56名藝術家作品

屏東縣府文化處2022年歲末以「南方女神的逆襲」為名，集結56名藝術家作品在屏東美術館展出，屏縣府與台東美術館、高雄市立...

影／你中獎了嗎？金門兔年玉璽酒抽獎 抽出4千名幸運兒

2023年「鴻兔大展」兔年玉璽酒，今日上午進行公開抽籤，由金門副縣長李增財偕同金酒公司董事長黃怡凱按下啟動抽籤按鈕，由電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。