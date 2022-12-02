影／你中獎了嗎？金門兔年玉璽酒抽獎 抽出4千名幸運兒

2023年「鴻兔大展」兔年玉璽酒，今日上午進行公開抽籤，由金門副縣長李增財偕同金酒公司董事長黃怡凱按下啟動抽籤按鈕，由電腦從符合資格的111年春節公民配售酒的1萬23393人中抽出幸運的4千人，每人可購得玉壐酒1盒，酒度56度，容量0.6L，據了解，今年的玉璽酒每盒價購為新台幣1萬8千元，但坊間收購價已經喊到2萬元，預料掀起搶購。

金酒公司於今天上午10時在金門酒廠行政大樓多媒體簡報室進行公開抽籤，抽籤儀式採線上直播，由李增財、黃怡凱、財政處處長孫國智、主計處處長王崑龍及金門酒廠總經理楊駕人、國立金門大學資訊工程系趙于翔系主任、律師陳詩文等人一同見證抽籤儀式。

李增財表示，玉璽酒自2015年推出以來，人氣持續居高不下，到目前第9年，3年前才改用抽籤的方式，讓縣民都有機會抽中，他說，坊間傳言已經有人喊到一整組的玉璽酒，未來收購價上看百萬元，李增財指出，希望大家都有機會抽到獎。

黃怡凱則提到，曾有民眾質疑，為何有人經常抽到玉璽酒的大獎，他說明，經過統計，前2年抽獎，有重複中獎者共有103位，相當於2.575%，他說，比例並不高；再過3年玉璽酒就推完一整套，希望金酒的行銷部門能提早規劃因應，未來的走向。

據了解，這款酒目前坊間的收購價看漲，有酒商喊出2萬元收購，等於抽到酒的民眾，轉手馬上現賺一個大紅包。今天中午一開放查詢，也立即引起民眾瘋狂查詢，還一度造成金酒網頁的大當機。

這次的抽籤也引起不少民眾熱議，有民眾就說，已經連3「摃龜」，且全家都沒人中過獎，不知道這個抽獎機制公平嗎，不然怎麼中獎的，永遠是別人。

中籤名單可於今日下午17時起至金門酒廠官方網站查詢（http://www.kkl.com.tw），金門酒廠亦會同步寄發中籤通知單。