百貨公司就在眼前！高雄這座公園「寸土寸金值百億」今天啟用

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聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
時代公園完工，高雄市長陳其邁跟議員及里長主持啟用儀式。記者徐白櫻／攝影
時代公園完工，高雄市長陳其邁跟議員及里長主持啟用儀式。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁任內第23座共融公園「時代公園」今天啟用，鄰近捷運凱旋站與輕軌，夢時代購物中心在步行範圍內。陳其邁表示，公園位在亞灣2.0計畫區，設置兒童遊樂器材及長輩健身設施，土地價值上百億，佔盡地利之便。

亞灣2.0計畫將高雄打造成企業集團旗艦聚落，亞灣區內多處重劃區開闢公園。今天位於前鎮區凱旋四路旁的65期及 88期市地重劃區率先完成「時代公園」，總面積3.5公頃，工程費9700萬，提供符合各年齡層的休憩及遊樂設施。

市長陳其邁今早主持啟用儀式，藍綠及新科議員均到場。陳其邁表示，配合亞灣2.0及半導體S廊帶，吸引大量青年或就業人口進駐，公園需求高，時代公園緊鄰兩個捷運站，輕軌也有經過，交通便利，若依土地價值估算，時代公園超過100億。

陳其邁強調，這座共融公園經過公民會議程序，由下而上完成建置，是他上任後的第23座、年底前會達到33座，未來目標百座，公園設計涵蓋9個遊戲區、16項體健設施，滿足全齡及共融需求。

正式啟用之前，公園內已有不少年輕父母帶小孩來嘗鮮，有人盪鞦韆，也有人騎滑步車。養工處表示。公園提供符合各年齡層的休憩設施，還種植350株喬木，大多是台灣原生樹種，不僅是鄰近居民的休閒據點，也是全台唯一緊鄰雙軌道公園，亞灣區內最魅力的地景亮點之一。

高雄市長陳其邁（右二）、議員鄭光峰（左二）及新科議員黃彥毓（左一）跟小朋友一起玩遊樂設施。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右二）、議員鄭光峰（左二）及新科議員黃彥毓（左一）跟小朋友一起玩遊樂設施。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁主持公園啟用儀式，隨即體驗遊樂設施，盪鞦韆時叮嚀「有年紀了，不要推太高」。記者徐白櫻／攝影
市長陳其邁主持公園啟用儀式，隨即體驗遊樂設施，盪鞦韆時叮嚀「有年紀了，不要推太高」。記者徐白櫻／攝影
時代公園附近有捷運站與百貨公司，走路就會到。記者徐白櫻／攝影
時代公園附近有捷運站與百貨公司，走路就會到。記者徐白櫻／攝影
時代公園內設置小朋友滑步車道，車道上有高低起伏，小朋友迫不急待帶車來玩。記者徐白櫻／攝影
時代公園內設置小朋友滑步車道，車道上有高低起伏，小朋友迫不急待帶車來玩。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 捷運

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