百貨公司就在眼前！高雄這座公園「寸土寸金值百億」今天啟用

高雄市長陳其邁任內第23座共融公園「時代公園」今天啟用，鄰近捷運凱旋站與輕軌，夢時代購物中心在步行範圍內。陳其邁表示，公園位在亞灣2.0計畫區，設置兒童遊樂器材及長輩健身設施，土地價值上百億，佔盡地利之便。

亞灣2.0計畫將高雄打造成企業集團旗艦聚落，亞灣區內多處重劃區開闢公園。今天位於前鎮區凱旋四路旁的65期及 88期市地重劃區率先完成「時代公園」，總面積3.5公頃，工程費9700萬，提供符合各年齡層的休憩及遊樂設施。

市長陳其邁今早主持啟用儀式，藍綠及新科議員均到場。陳其邁表示，配合亞灣2.0及半導體S廊帶，吸引大量青年或就業人口進駐，公園需求高，時代公園緊鄰兩個捷運站，輕軌也有經過，交通便利，若依土地價值估算，時代公園超過100億。

陳其邁強調，這座共融公園經過公民會議程序，由下而上完成建置，是他上任後的第23座、年底前會達到33座，未來目標百座，公園設計涵蓋9個遊戲區、16項體健設施，滿足全齡及共融需求。