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高市資收車貨斗竟長高！環局遭踢爆放任違法改裝車上路

聯合報／ 記者陳弘逸王昭月／高雄即時報導
高雄市清潔隊資收車被踢爆違反改裝加高貨斗。環保局表示已通令拆除回復原狀。記者陳弘逸／攝影
高雄市清潔隊資收車被踢爆違反改裝加高貨斗。環保局表示已通令拆除回復原狀。記者陳弘逸／攝影

高雄市環保局資源回收車被踢爆擅在貨斗加裝鐵網柵欄，還用繩子綁上保麗龍板增加回收車容量，帶頭違法也藐視勞工安全與公共安全，高市環保局經請教公路機關，釐清車斗開「外掛」是有違反道路交通管理處環條例之虞，已要求拆除並恢復原貌。

有讀者反映，高市環保局資源回收車的貨斗疑因高度不足，導致回收的大型資收物會超過車斗高度，結果環保局未設法解決，卻放任清潔隊自行在問收車的貨斗上加裝鐵網或柵欄，增加容量，如此草率行事，難道要等到違法加裝的柵欄或回收物掉落砸傷人，再鞠躬道歉？令人質疑是否清潔隊資收物回收愈多，可領愈多獎勵金，以致造成法加高貨斗。

高雄監理站表示，車身式樣等規格如變更，應要向公路機關辦理變更檢驗登記，否則一旦遭查獲，可依「道路交通管理處罰條例」處900元以上1800元以下罰鍰。

高市環保局表示，資源回收車加掛臨時性細網一案經請教公路主管機關，確認有違反「道路交通管理處罰條例」之虞。環保局第一時間已通令各清潔隊，資收車如擅自改裝或加高，應即刻拆除並恢復車輛領牌時原樣，局方也請各清潔隊統計並回報因執行勤務時需加高車斗的數量，後續將循程序幫車斗加高並辦理車輛變更登記，以合規定。

資源回收 工安

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