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台南古都國際半程馬拉松 112年3月登場

中央社／ 台南2日電

台南市政府今天宣布，2023台南古都國際半程馬拉松明年3月5日開跑，沿途是台灣古蹟、歷史建築及文化景點密度最高的賽道，且備有美食小吃，讓參賽者體驗台南特色風貌。

2023台南古都國際半程馬拉松由台南市政府、台南市體育總會及台灣港務公司共同舉辦，明年3月5日在台南市永華市政中心西拉雅廣場開跑，首波報名12月1日截止，第二波報名12月5日至20日。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南古都國際半程馬拉松沿途是台灣古蹟、歷史建築及文化景點密度最高的賽道，經過司法博物館（原台南地方法院）、台南市美術館2館、原台南神社事務所（忠義國小圖書館）、台南孔廟文化園區等15處景點；賽道補給站還備有美食小吃。

古都半程馬拉松分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）等3個組別，規劃專業配速員、豐盛美食補給、專業救護團隊和加油團，且配合環保政策措施，賽事成績證書、完賽證明及選手手冊改用電子檔提供選手自行下載。

台南 馬拉松 歷史建築

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