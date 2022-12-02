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2023屏東跨年 YELLOW黃宣、高爾宣、陳勢安嗨唱跨年夜

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府2023年跨年晚會以「歌舞昇屏 High歌之夜」，12月31日晚上7點在屏東縣立體育館前草地熱鬧登場，令粉絲期待度破表的YELLOW黃宣、高爾宣等10組超人氣卡司接力開唱，陪伴民眾嗨迎新年。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣政府2023年跨年晚會以「歌舞昇屏 High歌之夜」，12月31日晚上7點在屏東縣立體育館前草地熱鬧登場，令粉絲期待度破表的YELLOW黃宣、高爾宣等10組超人氣卡司接力開唱，陪伴民眾嗨迎新年。圖／屏東縣府文化處提供

全台跨年晚會蓄勢待發，屏東縣政府2023年跨年晚會以「歌舞昇屏 High歌之夜」，12月31日晚上7點在屏東縣立體育館前草地熱鬧登場，令粉絲期待度破表的YELLOW黃宣、高爾宣等10組超人氣卡司接力開唱，陪伴民眾嗨迎新年。

晚會主持陣容由藝人蔡昌憲和Hit Fm DJ FIFI擔任，跨年倒數前由創作歌手YELLOW黃宣演唱，跨後由超人氣饒舌歌手高爾宣壓軸帶來多首熱門歌曲，另有情歌天王陳勢安、金曲新人壞特？te、準歌后接班人艾薇、人氣男團原子少年金星、金曲歌后朱海君、新生代歌手張語噥、柏霖等10組歌手長達5小時不間斷的精彩演出，絕對讓人大飽耳福，一路狂歡迎向2023年。

屏東縣政府表示，2022年尾聲，大家期待跨年晚會，今年邀請多位實力派唱將、人氣超夯歌手在屏東陪伴大家載歌載舞，將為跨年演唱會帶來全新火花。

31日下午2點，多達百攤文創產業市集齊聚屏東，包括農、漁特產品及特色美食小吃、手作文創商品等，縣府提醒，參加跨年請配合中央最新防疫措施。

文化處指出，12月31日上午9點起至翌日凌晨3時，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）管制封街，原公園仁愛路（體育館旁）地下停車場出入口調整至長春街體育館側門，其他活動週邊停車資訊請留意文化處官網及粉絲頁最新資訊。

當日提供免費復康巴士接送服務（每位身障朋友限1人陪同搭乘），若有需求請12月20日起至12月24日前洽各區預約專線訂車。屏北區：08-7386626、屏中區：08-7887433、屏南區：08-8892293#403。

跨年晚會 原子少年

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