烈嶼芋頭周末在台北希望廣場展售 品嚐家鄉味正是時候
台北的鄉親有福了！金門縣政府配合台北希望廣場3.0試營運的第一週12月3日至4日，將帶著烈嶼鄉芋頭、花生、有機柳松菇等農產品暨農產加工品赴台展售，讓鄉親們一解思鄉之苦，品嚐家鄉味，歡迎民眾踴躍前往，錯過今年，只能再等明年。
縣府表示，台北希望廣場位於華山藝文特區旁，將於12月起試營運，因希望廣場屬常態性農產品展售區域，所銷售主要訴求係安全、安心農產品，故每周吸引許多消費者前往選購。
金門縣特配合試營運的第一周，也就是12月3日至4日，赴台推廣在地的生鮮農產品及農產加工品，烈嶼香芋因口感綿密、香味濃郁，故每年芋頭盛產期常供不應求，縣府近年來積極推動溯源標章及農產品品質檢驗，期確保消費者食安，並維護產業發展及品牌建立。
據了解，金門縣長期在推動農產品多元化、精緻化上小有所成，但因為地緣關係，赴台銷售的成本較高，農產品的保存期限短而運輸困難，導致農產品行銷受限於島上，而縣府近年多次配合檔期，為金門農產品行銷開創通路，為宣導在地農業品牌形象，在這次的展售產品中，也有提供有機柳松菇、芋頭、花生、芭樂、紅龍果、酸白菜、黑蒜頭等供鄉親品嚐，部份產品亦可直接購買，再配合希望廣場促銷活動；金門的攤位提供滿額贈送刮刮卡1張，獎品多元且豐富，歡迎鄉親們一起來試手氣。
另外，甫獲選第33屆全國十大神農得獎者張斯翔，在此次也提供金門縣有機集團生產專區所生產的花椰菜做為滿額贈品，因是當日空運，數量有限，送完為止。
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