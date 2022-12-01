快訊

比左營5席藍議員全上更高興的事 柯志恩：批評我的新人都沒上

江澤民追悼大會6日舉辦 全大陸默哀、防空警報鳴響三分鐘

烈嶼芋頭周末在台北希望廣場展售 品嚐家鄉味正是時候

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府這次準備了好吃的烈嶼鄉芋頭到台灣銷售，預料將掀起搶購。圖／縣府提供
金門縣政府這次準備了好吃的烈嶼鄉芋頭到台灣銷售，預料將掀起搶購。圖／縣府提供

台北的鄉親有福了！金門縣政府配合台北希望廣場3.0試營運的第一週12月3日至4日，將帶著烈嶼鄉芋頭、花生、有機柳松菇等農產品暨農產加工品赴台展售，讓鄉親們一解思鄉之苦，品嚐家鄉味，歡迎民眾踴躍前往，錯過今年，只能再等明年。

縣府表示，台北希望廣場位於華山藝文特區旁，將於12月起試營運，因希望廣場屬常態性農產品展售區域，所銷售主要訴求係安全、安心農產品，故每周吸引許多消費者前往選購。

金門縣特配合試營運的第一周，也就是12月3日至4日，赴台推廣在地的生鮮農產品及農產加工品，烈嶼香芋因口感綿密、香味濃郁，故每年芋頭盛產期常供不應求，縣府近年來積極推動溯源標章及農產品品質檢驗，期確保消費者食安，並維護產業發展及品牌建立。

據了解，金門縣長期在推動農產品多元化、精緻化上小有所成，但因為地緣關係，赴台銷售的成本較高，農產品的保存期限短而運輸困難，導致農產品行銷受限於島上，而縣府近年多次配合檔期，為金門農產品行銷開創通路，為宣導在地農業品牌形象，在這次的展售產品中，也有提供有機柳松菇、芋頭、花生、芭樂、紅龍果、酸白菜、黑蒜頭等供鄉親品嚐，部份產品亦可直接購買，再配合希望廣場促銷活動；金門的攤位提供滿額贈送刮刮卡1張，獎品多元且豐富，歡迎鄉親們一起來試手氣。

另外，甫獲選第33屆全國十大神農得獎者張斯翔，在此次也提供金門縣有機集團生產專區所生產的花椰菜做為滿額贈品，因是當日空運，數量有限，送完為止。

金門縣政府將於12月3日至4日帶著烈嶼鄉芋頭、花生、有機柳松菇等農產品暨農產加工品赴台展售，圖為去年的銷售情形。圖／縣府提供
金門縣政府將於12月3日至4日帶著烈嶼鄉芋頭、花生、有機柳松菇等農產品暨農產加工品赴台展售，圖為去年的銷售情形。圖／縣府提供

金門 品牌

延伸閱讀

金門跨年晚會首度移師烈嶼辦 8組黃金陣容HIGH翻天

群益期掌握農產品商品脈動 獲CME最佳優秀合作夥伴獎

110年台灣農產品外銷56.7億美元 創歷史新高

一鄉鎮一親子館即將落實 烈嶼托育資源中心今啟用

相關新聞

義大999秒跨年焰火秀影片曝光 連假再享多重優惠

高雄義大世界在12月31日跨年夜舉辦「紫耀義大 享樂好漾 跨年焰火秀」，施放999秒大型立體藝術焰火，陪民眾一同倒數迎新...

藍搶高市正副議長 陸淑美領軍喊話「會繼續打仗」

高雄市議會月底改選正副議長，高市副議長陸淑美領軍國民黨籍議員爭取大位呼聲高，可能搭配無黨籍搶議會主導權。陸淑美表示，這次...

高雄感恩茶會／朱立倫神情凝重「選後沒有一分鐘開心」

九合一大選落幕，民進黨在台南、屏東慘勝，高雄陳其邁也僅贏柯志恩23萬多票。柯志恩強調，以後在高雄各角落會看到她，下屆立委...

選後一票難求 陳福海到機場關心輸運建議開加班機

五合一選舉在上周六落幕，此次選舉旅台鄉親返金投票踴躍，約有數萬名鄉親回來投票，近日要結束行程返台，但因為航班早就訂位客滿...

聖露西亞總理參訪高雄 陳其邁款宴道謝：感謝多次為台灣仗義執言

聖露西亞總理皮耶(Philip J. Pierre)賢伉儷和訪問團成員今至高雄參訪，市長陳其邁宴請貴賓，會前受訪表示，感...

幸福巴士2.0 輔導在地成立合作社 營運屏專五接駁線

屏東縣府繼2020年輔導全國首例NGO團體成立市區汽車客運業後，便捷偏鄉民眾搭乘需要，去年起輔導在地團體成立合作社「瑪家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。