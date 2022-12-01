烈嶼芋頭周末在台北希望廣場展售 品嚐家鄉味正是時候

台北的鄉親有福了！金門縣政府配合台北希望廣場3.0試營運的第一週12月3日至4日，將帶著烈嶼鄉芋頭、花生、有機柳松菇等農產品暨農產加工品赴台展售，讓鄉親們一解思鄉之苦，品嚐家鄉味，歡迎民眾踴躍前往，錯過今年，只能再等明年。

縣府表示，台北希望廣場位於華山藝文特區旁，將於12月起試營運，因希望廣場屬常態性農產品展售區域，所銷售主要訴求係安全、安心農產品，故每周吸引許多消費者前往選購。

金門縣特配合試營運的第一周，也就是12月3日至4日，赴台推廣在地的生鮮農產品及農產加工品，烈嶼香芋因口感綿密、香味濃郁，故每年芋頭盛產期常供不應求，縣府近年來積極推動溯源標章及農產品品質檢驗，期確保消費者食安，並維護產業發展及品牌建立。

據了解，金門縣長期在推動農產品多元化、精緻化上小有所成，但因為地緣關係，赴台銷售的成本較高，農產品的保存期限短而運輸困難，導致農產品行銷受限於島上，而縣府近年多次配合檔期，為金門農產品行銷開創通路，為宣導在地農業品牌形象，在這次的展售產品中，也有提供有機柳松菇、芋頭、花生、芭樂、紅龍果、酸白菜、黑蒜頭等供鄉親品嚐，部份產品亦可直接購買，再配合希望廣場促銷活動；金門的攤位提供滿額贈送刮刮卡1張，獎品多元且豐富，歡迎鄉親們一起來試手氣。