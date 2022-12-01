澎防部73週年 指揮官期勉傳承榮光、保國衛民
澎湖防衛部今天以戰鼓擂聲與刺槍格鬥等戰技，歡慶73週年部慶，澎防部指揮官中將劉協慶期勉傳承鎮疆部隊光榮傳統、肩負保國衛民使命。
澎防部發布新聞稿指出，劉協慶在部慶大會提醒防區官兵要認清「敵情威脅嚴峻、時刻保持警覺」，並落實「戮力戰訓本務、提升部隊戰力」及「凝聚部隊向心、打造團結勁旅」，提升整體戰力，以發揚鎮疆衛疆、同島一命的精神。
劉協慶期勉防區官兵承繼優良歷史，緬懷前輩無私無畏精神，以具體行動強化整體戰力，砥礪軍人武德，踐履保國衛民神聖使命。
澎防部73週年部慶今天在光華營區舉辦，由劉協慶主持，表揚綜合戰技與射擊競賽各項優秀人員，並進行晉任人員授階典禮，還安排戰鼓擂聲、舞獅舞龍、原住民舞蹈、格鬥戰技與刺槍術表演等系列活動，展現鎮疆部隊允文允武一面及捍衛國土安全決心。
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