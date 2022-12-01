義大999秒跨年焰火秀影片曝光 連假再享多重優惠

高雄義大世界在12月31日跨年夜舉辦「紫耀義大 享樂好漾 跨年焰火秀」，施放999秒大型立體藝術焰火，陪民眾一同倒數迎新年！今天公布焰火模擬動畫，突破以往再創新意，打造全台首見「立體繪焰火」，運用科技翻玩焰火圖騰；義大皇家酒店與天悅飯店也推出「跨年星光宵夜場」，在觀賞焰火的精華位置享受美食，大人999元起、孩童200元起；義大遊樂園也在元旦假期推出雙人999元優惠票價，跨年夜延長營業至晚上20時，陪伴民眾歡樂迎接2023。

義大世界跨年焰火秀邁入第14年，每年都會開創新形式，過去曾設置過立柱、塔吊式威牙、立體矩陣等展演裝置，今年挑戰全新視覺饗宴，在大草坪架設全長108公尺的獨家施放裝置，打造全台首創立體繪焰火。以往焰火施放角度多為向上擊發，這次透過立體繪裝置，將焰火朝觀眾視線正向綻放，搭配高科技電腦編程控制，精密計算焰火點位及間隔距離，創造豐富震撼的視覺效果；焰火彈請到國際級工藝大師手工客製，採用最新技術製程，降低煙霧比例，使焰火的色澤更清秀艷麗。

除了立體繪焰火，義大世界跨年焰火將分為「流行、藝術、浪漫、歡樂」四大篇章，其中「藝術」篇章使用別於以往歡慶風格的音樂，加入歌劇樂曲，焰火搭配高低起伏的歌劇樂，像搬演夜空小劇場，帶領觀眾體驗沉浸式焰火秀。

義大遊樂世界也在跨年元旦假期推出優惠，雙人票價只要999元，活動期間自今年12月31日至2023年1月2日，跨年夜再延長營業至晚上20時；近距離觀賞焰火的摩天輪VIP平台觀賞票及摩天輪包廂票開賣後迅速完售，但義大皇家酒店與天悅飯店「跨年星光宵夜場」還在熱賣中，可以在具震撼視野的戶外場域邊吃美食，邊欣賞燦爛焰火，大人999元起、孩童200元起，另加一成服務費；天悅飯店9樓空中花園還有星光BBQ，小孩2500元、大人3500元，再加一成服務費，晚上7時30分開始，長達5小時的饗宴，精彩焰火陪過新年。