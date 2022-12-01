宴請聖露西亞總理訪團 陳其邁分享青創、智慧農業等成果
台灣友邦聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）訪團今天造訪高雄，高雄市長陳其邁設宴款待，宴會前陳其邁說，感謝聖露西亞多次在國際上為台灣仗義執言，席間雙方就城市發展、青年經濟、智慧農業及地方創生等議題交換意見，期盼攜手開拓更多的合作機會。
陳其邁致詞時，歡迎皮耶總理與訪團貴賓來訪高雄，台灣跟聖露西亞復交已經15年，各領域的交流密切而堅固。高雄市在智慧科技領域方面的卓越進步，例如科技防災、災難救助等，因聖露西亞受極端氣候的影響，常面對洪水挑戰，而高雄能夠運用智慧防災，包含水量預測、災害預警及撤離等，協助將損失降到最低。這些智慧城市的運用能夠讓環境更永續，讓城市更安全，期待這些經驗能夠與聖露西亞分享交流。
陳其邁也特別提到智慧農業，高雄農民大多為小農，卻有相當大的農作產值，利用智慧化的方式協助農民監測環境及農作物生產，對於農民的幫助非常大。
訪團在午宴後將參訪駁二藝術特區，陳其邁表示，駁二有許多文創、青創等旺盛的生命力，市府也有各種配套方式來協助青年創業，期待與露國交流經驗，並幽默表示整天的行程都不會停歇，會讓總理及訪團貴賓愛上這個熱情港都。
皮耶總理表示，聖露西亞與台灣擁有歷久彌堅的邦交關係，感謝台灣在教育、醫療、農業等領域提供許多幫助，尤其在農業方面，能更幫助農民擁有更智慧、更好的生活。皮耶總理致力推動青年經濟相關事務，這次到高雄特別關心高雄市政府的青年創業補助計畫，期了解各局處打造的青年友善的創業環境，相信未來可以和高雄展開合作計畫。
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