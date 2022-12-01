金門跨年晚會首度移師烈嶼辦 8組黃金陣容HIGH翻天

金門大橋於10月底通車，串聯大小金門，搭接兩島之間的交通。金門縣政府今天表示，跨年晚會將首度移師到烈嶼，2023金門跨年晚會預訂在12月31日（六）晚間七點，於金門大橋烈嶼端土地重劃區段舉行，屆時有超過8組金強獨家卡司陣容及在地表演團隊輪番上陣，活動內容包含市集活動、晚會表演、抽獎活動，將讓現場熱鬧滾滾，精彩可期。

金門縣文化局表示，為讓民眾更加便捷，活動規劃從下午四點就展開市集擺攤，邀請大家及早進場同樂，今年準備50份抽獎品，包括電動車、電視機、頸部按摩枕、烘碗機、電烤箱及平板電腦等等豐富大獎，讓民眾滿載而歸。「躍動烈嶼．跨橋跨年」跨年晚會，

今年跨年活動精心安排民眾回味永恆金曲，主持人為高山峰、何嘉文，歌手卡司由熱情的職籃啦啦隊開場，暖男歌手-榮忠豪、金鐘小提琴手-康妮媚、陳思函、郭家瑋、林曉培、鄭進一、美聲天后─周蕙壓軸，首首金曲，精彩演出，期盼帶給讓民眾難忘的跨年活動，倒數時刻展現首次通車的金烈大橋煙火秀，配合橋面燈光營造，營造瞬間即是永恆的聲光效果，邀請金門鄉親及台灣本島的朋友，來金門逗熱鬧。

金門縣文化局熱情邀請大家，屆時到金門大橋一起嗨翻2023金門跨年晚會，活動可上金門縣文化局官網（https://cabkc.kinmen.gov.tw/）及藝起金門臉書（https://www.facebook.com/AAE28）查詢。