屏東開票疑雲…周春米譴責藍營 朱立倫：妳心虛嗎？
九合一大選落幕，民進黨在屏東縣慘勝，更爆發投開票所計票疑雲重重。國民黨主席朱立倫說，選舉結束了，但開票還沒有結束，國民黨會全力協助蘇清泉。
朱立倫今以複雜的心情到屏東，他說，「沒有真相怎麼會有屏東縣長」，台灣民主不是第一天，台灣選舉選了6、70年，要怎麼開票會不知道嗎？開票要遵照程序，屏東怎麼會發生這樣事情？「這絕對不是瑕疵兩字可以形容」，屏東縣民有資格、更有權利要求真相，「選舉的確結束，但是開票還沒有結束」。
朱立倫也很遺憾說，中選會主委今在立法院答詢「雖有瑕疵但不影響結果」，朱批「以後全台灣開票都是瑕疵可以接受嗎？」。朱也說，周春米女士，「不知道妳是在什麼樣心情之下發聲明，如果妳實實在在、清清白白的贏，應該大大方方說請大家查清楚」，竟譴責大家對她的質疑，譴責國民黨，「妳心虛嗎？還是有什麼問題？」
朱立倫說，如果一個要當屏東縣長的人，對自己得票開票沒信心，還要罵在野黨，這是非常奇怪的事情，全台灣都在看，希望所有屏東鄉親大家要真相，國民黨全力協助蘇清泉，司法上的協助會主動幫忙，立法院黨團、黨中央也會號召，若有知道任何證據一起提出來，讓這場選舉有真相。
蘇清泉說，他明天會提針對屏東地院駁回證據保全部分提出抗告，明天下午會請律師到屏東地院提出當選無效、選舉無效之訴。
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