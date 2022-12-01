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藍搶高市正副議長 陸淑美領軍喊話「會繼續打仗」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
參選高雄市長失利的柯志恩（右）正在高雄找房子，笑稱周六要先去那瑪夏替陳其邁看房子，若他要去那瑪夏，她就去隔壁的桃源區落腳。記者徐白櫻／攝影
參選高雄市長失利的柯志恩（右）正在高雄找房子，笑稱周六要先去那瑪夏替陳其邁看房子，若他要去那瑪夏，她就去隔壁的桃源區落腳。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會月底改選正副議長，高市副議長陸淑美領軍國民黨議員爭取大位呼聲高，可能搭配無黨籍搶議會主導權。陸淑美表示，這次議員選舉大家選得辛苦，國民黨議員都很優質，「雖然沒過半，她一定會繼續打仗」。柯志恩也說，下半場國民黨一定要加油。

國民黨今天舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫率智庫執行長柯志恩、立委吳怡玎及中常委侯彩鳳等人參加，14位議員出席，議長曾麗燕較晚到場。此次議員國民黨29席、民進黨27席，柯志恩表示，這次選舉國民黨守住議會，所以下半場的議長、副議長，要繼續加油。

陸淑美表示，起初外界一直不看好國民黨，直至6月28日還不知道高雄市長候選人是誰，民進黨竟說要選100萬票，無論是尋求連任的現任議員獲提名新人都很擔心，所幸柯志恩帶來一線曙光，兩人生肖都屬虎，可說是「虎虎生風」。

陸說，民進黨不僅喊市長要拿100萬票，還強調議會一定要過半，這場選舉大家都選得非常辛苦；今天不少議員都在跑行程，無法全數出席，柯志恩當初承諾「一定會帶領國民黨超過25席」，事實果然沒錯，今天雖然沒有過半，但她一定會繼續再打仗，另也感謝主席朱立倫運籌帷幄，每個縣市都讓綠營有一點害怕。

黨主席朱立倫強調，國民黨要團結努力爭取更多支持，畢竟國民黨不是多數，邀爭取多數才能勝選。黨部主委許福明說，國民黨目前最大黨，但只有29席，還要爭取無黨的黨友支持，目前全力爭取盟友支持，以各種合作方式守住議會，不排除國民黨推議長、無黨推副議長的合作模式，全力朝議長勝選方向努力。

國民黨高市議會副議長陸淑美有信心要帶領黨籍議員繼續打仗。記者徐白櫻／攝影
國民黨高市議會副議長陸淑美有信心要帶領黨籍議員繼續打仗。記者徐白櫻／攝影

國民黨 議員 柯志恩

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