藍搶高市正副議長 陸淑美領軍喊話「會繼續打仗」

高雄市議會月底改選正副議長，高市副議長陸淑美領軍國民黨籍議員爭取大位呼聲高，可能搭配無黨籍搶議會主導權。陸淑美表示，這次議員選舉大家選得辛苦，國民黨議員都很優質，「雖然沒過半，她一定會繼續打仗」。柯志恩也說，下半場國民黨一定要加油。

國民黨今天舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫率智庫執行長柯志恩、立委吳怡玎及中常委侯彩鳳等人參加，14位議員出席，議長曾麗燕較晚到場。此次議員國民黨29席、民進黨27席，柯志恩表示，這次選舉國民黨守住議會，所以下半場的議長、副議長，要繼續加油。

陸淑美表示，起初外界一直不看好國民黨，直至6月28日還不知道高雄市長候選人是誰，民進黨竟說要選100萬票，無論是尋求連任的現任議員獲提名新人都很擔心，所幸柯志恩帶來一線曙光，兩人生肖都屬虎，可說是「虎虎生風」。

陸說，民進黨不僅喊市長要拿100萬票，還強調議會一定要過半，這場選舉大家都選得非常辛苦；今天不少議員都在跑行程，無法全數出席，柯志恩當初承諾「一定會帶領國民黨超過25席」，事實果然沒錯，今天雖然沒有過半，但她一定會繼續再打仗，另也感謝主席朱立倫運籌帷幄，每個縣市都讓綠營有一點害怕。