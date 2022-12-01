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高雄感恩茶會／朱立倫神情凝重「選後沒有一分鐘開心」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨主席朱立倫（左）參加高雄感恩茶會，讚賞柯志恩（右）是最強母雞，而他在選後沒有一分鐘為此次的勝選開心。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫（左）參加高雄感恩茶會，讚賞柯志恩（右）是最強母雞，而他在選後沒有一分鐘為此次的勝選開心。記者劉學聖／攝影

九合一大選落幕，民進黨在台南、屏東慘勝，高雄陳其邁也僅贏柯志恩23萬多票。柯志恩強調，以後在高雄各角落會看到她，下屆立委要拿下2或3席，市長才有機會。黨主席朱立倫表情凝重說，他選後沒有一分鐘慶祝或欣喜，心中只想著下次南部四縣市如何贏回來。

國民黨高雄市黨部今天辦感恩茶會，高市議會正副議長等14位黨籍議員及黨代表出席，黨部主委許福明認為「這次高雄打得不錯」，雖然市長無法翻轉，但在艱困環境下守住29席議員，柯志恩絕對是國民黨的英雄。

柯志恩說，她從高雄市長補選國民黨的兩成五支持率一路往上走，最重要的是今天她能替國民黨守住議會，接下來的議長與副議長要繼續加油，下屆立委國民黨至少要攻下2、3席，市長才有機會。柯強調，她不喜歡「雖敗猶榮」這句話，她是一個面對現實的人，不過失敗過後就不會害怕，會有更大潛力。

柯也透露，最近一位屏東仕紳跟她說，「為了妳我輸很多」，原來這位長輩下注她讓43萬票，結果慘輸上億元，當初若有問一下，就不會賭43萬，應該改23或25萬票，講這件事是要告訴大家，當時她是多麼不被看好。

朱立倫以「最強母雞」來形容柯志恩，雖未贏得市長，卻讓高市議會保住最大黨，絕多數提名議員成功當選。珠說，柯志恩真的很偉大，她一定會繼續跟高雄市民一起打拚；國民黨對不起南部，對不起高雄市，所以要從現在開始改變。

朱立倫說，他從11月26日至今，沒有一天歡喜或慶祝，一心只想下次如何讓國民黨對不起的高雄、屏東、台南及嘉義拿回來，所以他沒有任何一分鐘慶祝或休息。

「我今天沒有去贏的地方慶祝，而是在輸的地方跟大家站在一起」朱立倫強調，嘉義王育敏被認為不可能，最後卻是六個鄉鎮長及議員全壘打，台南市謝龍介被綠營說派西瓜出來也當選，結果只輸4萬多票。此外，國民黨絕對會挺屏東蘇清泉到底，法律上、立法院及律師等事情都會拚到底，「沒有公道、沒有真相，就沒有屏東縣長」，這是國民黨的決心。

國民黨主席朱立倫參加高雄感恩茶會，與會人士因此次選舉信心大增，士氣高昂。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫參加高雄感恩茶會，與會人士因此次選舉信心大增，士氣高昂。記者劉學聖／攝影

國民黨 柯志恩

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