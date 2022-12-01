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選後一票難求 陳福海到機場關心輸運建議開加班機
五合一選舉在上周六落幕，此次選舉旅台鄉親返金投票踴躍，約有數萬名鄉親回來投票，近日要結束行程返台，但因為航班早就訂位客滿，一位難求，有民眾就連續到機場候補3天都補不上，金門縣長當選人陳福海今天一早就到金門尚義機場瞭解現場狀況，並且建議縣府觀光處應該立即啟動加班疏運機制，讓鄉親早日重返工作崗位。
今天上午8時許， 陳福海輕車簡從的前往金門機場實際瞭解現場狀況，不少鄉親看到他都很開心，也對他還沒正式上任，就關心縣政表示高度肯定與認同，陳福海也親切的逐一跟鄉親問候，並感謝鄉親們的支持。
據了解，選後陳福海連日來持續著感恩謝票行程，並同時疏理相關縣政問題，昨日傍晚陸續接到鄉親反應在機場候補多時的訊息，很多都是反應選舉結束後返台機位一位難求，這當中有許多是有返台工作、就學與轉診需求的鄉親。
陳福海表示，他在得知民眾的需求後，今天一早就趕來關心了解，他說，就像他在當選感言中所講的「當選即承擔的開始」，近日雖忙於謝票行程，也不忘立即解決鄉親所面臨的問題，希望幫鄉親解決問題，讓大家都能趕緊返回工作崗位或回家。
陳福海的機場關懷舉措，讓金門航站與縣府觀光處同仁立即動起來，並確認了下午1540華信航空的加班機，目前航空公司也開始準備相關作業，讓等待的鄉親能緩解久候焦慮的心情。
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