聖露西亞總理參訪高雄 陳其邁款宴道謝：感謝多次為台灣仗義執言
聖露西亞總理皮耶(Philip J. Pierre)賢伉儷和訪問團成員今至高雄參訪，市長陳其邁宴請貴賓，會前受訪表示，感謝聖露西亞是台灣非常重要的友邦，多次在國際場合為台灣仗義執言，藉此機會盡地主之誼，也交流智慧農業、地方創生、青年就業等經驗。
陳其邁今在高雄萬豪酒店宴請聖露西亞總理皮耶（Philip J.Pierre）賢伉儷和參訪團，行國處、經發局、觀光局、青年局等首長也出席午宴。
陳其邁表示，農業是高雄非常重要的產業，這幾年，高雄的智慧農業領域有不小的發展和心得，這些經驗都會和訪團分享，也相信對於雙方深化彼此的合作跟交流都會有非常大的幫助。
陳其邁說，今天是盡地主之誼，招待聖露西亞總理皮耶賢伉儷到高雄，後續參訪團還會參觀台船、駁二等，參訪著重在地方創生、青年就業、智慧農業等面向。
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