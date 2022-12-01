幸福巴士2.0 輔導在地成立合作社 營運屏專五接駁線

屏東縣府繼2020年輔導全國首例NGO團體成立市區汽車客運業後，便捷偏鄉民眾搭乘需要，去年起輔導在地團體成立合作社「瑪家鄉南嶽山城勞動合作社」成立市區汽車客運業，以瑪家鄉在地團隊服務屏專五道路接駁線，並協助申請公運計畫經費，今起展開營運，駕駛司義雄說，回鄉服務長輩，很開心，給長輩安心的搭乘。

屏東縣府指出，瑪家鄉幸福巴士從2018年正式通車後，鄉親們搭乘踴躍，經在地鄉民及民意代表反映，因在地鄉民有耕種需求且到瑪家的遊客人數增加，為滿足鄉親及遊客行的需求，經高雄區監理所、屏東縣政府及高屏澎區域運輸發展研究中心共同輔導，向公路總局申請新闢「水門轉運站-舊排灣接駁線」服務在地鄉親及遊客。

公路總局高雄區監理所長李瑞銘說，瑪家鄉因位置偏遠，民眾無法像都市民眾有便捷的大眾運輸可以利用，即使有公車路線經過，班次也很稀少，距離市區中心遙遠，導致無論就學、就醫或採買，都需花費一筆不少的交通費用。

李瑞銘說，為減輕偏鄉民眾民行負擔，繼輔導瑪家鄉公所去年新闢行經屏東各醫院文健站接駁線、復健安康線後，今年接續再新闢「水門轉運站-舊排灣接駁線」，本次新闢的路線是瑪家鄉第4條民行結合觀光路線，也是繼全國第一個幸福巴士2.0在屏東縣滿州鄉啟用後，成為屏東縣第二個導入NGO團體「有限責任屏東縣瑪家鄉南嶽山城勞動合作社」投入運輸服務的鄉鎮。

李瑞銘說，導入縣府屏東GO好玩預約派遣平台及鼓勵社會資源投入偏鄉運輸，轉型幸福巴士2.0模式，建構更完善聯外交通路網，實現原鄉交通「行的正義」。

屏東縣政府秘書長邱黃肇崇說，縣府致力推動幸福巴士，縣內10原偏鄉共25輛車服務38條路線，持續完善偏鄉路網，改善公共運輸不便困境，並持續滾動檢討既有服務及盤點缺口。

縣府指出，屏專五道路接駁線12月1日起營運，初期每天行駛8班次（含2班預約）水門轉運站出發，經原住民文化園區、禮納里穀倉至舊瑪家活動中心，依照市區汽車客運費率收費，符合特定條件可半價，預約班次可透過屏東縣幸福巴士預約平台（https://ptbus.mass.org.tw/client/index.html#/） 或撥打0975398025預約。