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今起口罩解禁 台中很多民眾還是緊戴口罩

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中央今鬆綁口罩禁令，戶外可免戴口罩，台中街頭包括行人，多數民眾還是戴著口罩。記者趙容萱／攝影
中央今鬆綁口罩禁令，戶外可免戴口罩，台中街頭包括行人，多數民眾還是戴著口罩。記者趙容萱／攝影

台中市今天配合中央口罩令鬆綁政策，戶外可免戴口罩，大眾交通等室內空間則仍需配戴。實測台中市街頭，大部份民眾還是戴著口罩，不脫口罩理由，有的是因為嫌麻煩，也有是「感覺太赤脫」，感覺少層保護罩，也有的是愛美，覺得顯瘦、「一罩遮三醜」，更多人是機車族戴習慣了，也有民眾則是樂得脫口罩。

中央疫情指揮中心宣布，今起口罩令鬆綁，室外空間、室外場所免全程戴口罩 (跨年等大型室外活動口罩規定，將視近期疫情變化另行研擬)；室內空間、室內場所應維持全程戴口罩，符合6大情形免戴口罩，一運動、拍照；二自行單獨開車，或車內均為同住家人；三直播、錄影、演講等談話或攝影；四泡溫泉、三溫暖、水域活動等易使口罩潮濕的場合；五外出有飲食需求；六指揮中心或主管機關指定室內場所或活動，並取消逐桌敬酒禁令。

台中市衛生局長曾梓展說，台中市配合中央口罩令鬆綁政策，原則上室外脫口罩，室內符合6大情形免戴口罩，但他建議，鼓勵民眾戴口罩防疫。

陳姓市民說，雖然今起口罩令鬆綁，但他還是習慣在室外戴著口罩，理由是他需要時常進出室內、室外，要戴戴脫脫很麻煩，況且疫情真的結束嗎？沒人敢肯定，所以現在他口罩戴緊緊，連到咖啡店喝咖啡還自動維持社交距離，採梅花座自保。

林姓市民說，他口罩戴習慣了，突然開放室外脫口罩「感覺太赤脫」，尤其最近空汙季又天冷，好像少層保護罩，除非是戶外運動，不然他不太敢脫口罩。

中央今鬆綁口罩禁令，戶外可免戴口罩。圖／中央疫情指揮中心提供
中央今鬆綁口罩禁令，戶外可免戴口罩。圖／中央疫情指揮中心提供
中央今鬆綁口罩禁令，戶外可免戴口罩，台中街頭包括行人，多數民眾還是戴著口罩。記者趙容萱／攝影
中央今鬆綁口罩禁令，戶外可免戴口罩，台中街頭包括行人，多數民眾還是戴著口罩。記者趙容萱／攝影
中央今鬆綁口罩禁令，戶外可免戴口罩，台中街頭多數民眾還是戴著口罩，偶有工地工人脫口罩上工。記者趙容萱／攝影
中央今鬆綁口罩禁令，戶外可免戴口罩，台中街頭多數民眾還是戴著口罩，偶有工地工人脫口罩上工。記者趙容萱／攝影

口罩 台中市

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