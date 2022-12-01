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感恩茶會12月6日啟動 柯志恩：會去那瑪夏幫陳其邁看一棟房子

聯合報／ 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
日前投票前夕，柯志恩團隊曾在高雄市黨部辦音樂會，讓選戰少一些政治味，多些藝文氣息。選後感恩之旅，柯志恩預計辦5場感恩茶會及音樂會。記者王慧瑛／攝影
日前投票前夕，柯志恩團隊曾在高雄市黨部辦音樂會，讓選戰少一些政治味，多些藝文氣息。選後感恩之旅，柯志恩預計辦5場感恩茶會及音樂會。記者王慧瑛／攝影

代表國民黨參選高雄市長落敗的柯志恩，將安排5場感恩茶會、感恩音樂會，首場是12月6日在美濃，也預計前往那瑪夏區辦一場，柯志恩打趣說「我去那瑪夏幫陳其邁市長看一棟未來他想住的房子。」

柯志恩昨天上午騎You-bike去看物理治療師，返程換搭公車，下午偕團隊去爬柴山，感受高雄人的日常。

藍軍在高雄市長一役雖然敗選，但得票數不差，議員攻下29席，算是保住藍營底氣，藍軍士氣逐漸從罷韓、2020市長補選重挫後復甦，加上柯志恩宣布續留高雄經營，讓藍營支持者對柯寄予期待。

柯志恩下周起將舉辦5場感恩茶會、感恩音樂會，第一場是12月6日在美濃區，12月11日下午預計到三民區河堤社區辦感恩音樂會，邀請民歌手演唱。

柯團隊表示，感恩茶會預計前往北高雄、南高雄、大鳳山、大岡山、大旗美各辦一場，時間、地點正做最後確認，很快會公布。

柯志恩認真地在高雄看房子，有購屋計畫，她日前說，高雄房價不低，買房子不是買麵包，要仔細思考，她喜歡慢跑，會選在空氣好的區域。市長陳其邁日前建議說「他推薦那瑪夏區，那是神仙住的地方，我恨不得搬去那瑪夏區」，引發話題。

柯志恩說，她最近就會去那瑪夏走走，「幫陳其邁市長看一棟未來他想住的房子。」

柯志恩（後排中）昨天上午騎You-bike去看物理治療師，返程換搭公車，下午偕團隊去爬柴山，感受高雄人的日常。圖／柯志恩團隊提供
柯志恩（後排中）昨天上午騎You-bike去看物理治療師，返程換搭公車，下午偕團隊去爬柴山，感受高雄人的日常。圖／柯志恩團隊提供
日前投票前夕，柯志恩團隊曾在高雄市黨部辦音樂會，讓選戰少一些政治味，多些藝文氣息。選後感恩之旅，柯志恩預計辦5場感恩茶會及音樂會。記者王慧瑛／攝影
日前投票前夕，柯志恩團隊曾在高雄市黨部辦音樂會，讓選戰少一些政治味，多些藝文氣息。選後感恩之旅，柯志恩預計辦5場感恩茶會及音樂會。記者王慧瑛／攝影

柯志恩 那瑪夏 高雄市長

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