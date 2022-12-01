高市圖媒合出版業與繪本作家 催發台灣圖像創作力

為催發台灣圖像創作力，高雄市立圖書館媒合11家知名出版社及繪本作家，陸續舉辦「出版媒合會」，讓業者與資深繪本創作者、新銳相互交流，希望透過好繪芽計畫照顧創作者與出版產業，深植圖像閱讀底蘊。經過努力，已有數本繪本媒合成功。

高市圖用心開拓繪本閱讀，辦理繪本徵獎與出版媒合會。媒合過程細心規畫，吸引眾多出版社前來了解，聆聽得獎者分享創作概念並與作者深談後，紛紛表示「好繪芽獎」是台灣難得的繪本獎項，透過媒合出版社讓專業的編輯協助創作者順利接軌市場、延續創作能量，更藉出版產業的通路與推廣提升作品能見度。

出版社提供出版計畫書後，得獎者再決定合作對象，期間高市圖是最溫暖的靠山，保障得獎作品有出版機會，也保障合作出版社享10萬購書補助及各式推廣活動的協助，豐厚誘人的條件讓出版社紛紛表態「我願意」。最終媒合結果公布，本屆得獎的玉米辰(陳旻昱)《若是咧送批》將由「玉山社」出版；陳潤芃《街上的汪先生》媒合「SiLoo是路故事」出版；游爲淳《健忘的汪達奶奶》則與「遠流出版」合作。

遠流出版副總編張詩薇指出，台灣目前繪本的發行規模一般而言較受限，但由遠流出版的第一屆好繪芽獎作品《反正都可以到嘛！》與《動物園的祕密》，儘管受到疫情影響，但兩者皆在出版後半年到九個月內再版，是非常好的成績。

高市圖代理館長林奕成表示，第一屆好繪芽獎3案得獎提案順利覓得良緣，在出版社的協力下，順利出版並有版權外譯、入選國際獎項與延伸系列套書等佳績，如今第二屆得獎作品出爐，多元的議題也讓後續發展精彩可期，相信在產業鏈結下，可以再為台灣豐厚更多繪本閱讀。