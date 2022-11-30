哥倫比亞反毒英雄葛藍蒞金門贈書 「以讀拒毒」雙向交流

周大觀文教基金會創辦人周進華今天偕同哥倫比亞反毒英雄璜•曼努爾•葛藍(Juan Manuel Galán)等3人，到金門縣政府取經和平交流，並捐贈反毒國母繪本自傳《安地斯山的母親》300冊，由副縣長李增財代表接受，盼金門鄉親「以讀拒毒」雙向交流。

全球熱愛生命獎章得主「哥倫比亞反毒國母」格羅莉亞•帕瓊(Gloria Pachón)之子也是哥倫比亞反毒英雄璜•曼努爾•葛藍與葛蘭戰略傳播顧問安東尼．加西亞、葛藍秘書瑪麗亞‧加西亞一行3人，今天16時許在周進華與周大觀文教基金會國際交流中心執行長周上觀陪同下，到金門縣府交流。

周進華表示，格羅莉亞•帕瓊出生於哥倫比亞的記者世家，1954年成為哥國最大傳媒集團《時代報》記者，於1971年與小她8歲路易斯•卡洛斯•葛藍結婚，展開諾貝爾文學獎得主馬奎斯筆下的魔幻寫實人生，曾任聯合國教科文組織大使、國駐法國大使，1989年8月18日哥國準總的丈夫路易斯被毒梟勾結軍警殺後，扮演慈母與嚴父，教出3位兒子成就各方，還以終身記者、聯合國教科文組織志工、大使代表，召世界有志之士反毒反貪、用教育翻轉生命，近作《8月18日》，有如當代反貪毒史詩，轟動歐美，感動全球。

他也提及，璜•曼努爾•葛藍出生波哥大，是格羅莉•帕瓊的長子，曾任哥國教育部副部長、總統府青年基金會執行長、駐英國公使、四屆參議員、參議院憲政委員會主席以及外交委員會主席、現任自由黨主席，是歐美各界公認的大拉美明日之星。

葛藍表示，哥倫比亞過去因毒品、黑道猖獗，境內武裝團體盤據，內戰50多年，奪走22萬多人寶貴生命，雖然歷經耶誕樹、光河行動、親情呼喚等打動第一叛軍軍心於2017年和平收場，為完全結束內戰，仍待與第二叛軍重啟和平談判；金門歷史背景與哥國類似，都歷經長期戰爭，很高興來金門這和平交流的典範之地進行參訪交流。

葛藍也強調，對於毒品濫用，教育是最強的工具，而反毒不是單一議題，整個社會都必須承擔這個責任，一起透過教育給予社會改變的機會。