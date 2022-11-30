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微型電動二輪車納管上路 高市府輔導共享業者掛牌

中央社／ 高雄30日電

微型電動二輪車今天起納管上路，高雄市目前有1200輛夠酷比共享微型電動二輪車提供服務，市府交通局今天與高雄市區監理所合作輔導業者辦理車輛掛牌、納保，加強管理共享運具。

高雄市交通局今天新聞稿表示，高雄市目前共有1200輛夠酷比共享微型電動二輪車提供服務，配合交通部修法，今天與高雄市區監理所合作輔導共享運具業者辦理微型電動二輪車投保、掛牌事宜。

此外，高雄市區監理所和高雄區監理所今天也協助一般民眾辦理微電車領牌，高雄區監理所所長李瑞銘說，微型電動二輪車車主很多是第一次到監理機關，除了相關動線指引明確，也規劃一站式服務，讓車主登檢、實車查核、掛牌定點一次完成。

交通局並表示，高雄市除了共享微型電動二輪車，還有350輛共享汽車、2665輛共享電動機車，加上1200站高雄YouBike2.0，盼透過多元共享運具逐步降低私人運具持有率及使用率，減少停車需求。

交通部公路總局公告今天起微型電動二輪車須領牌納管，依據「道路交通管理處罰條例」及「強制汽車責任保險法」修正條文，電動自行車今天起更名為微型電動二輪車，須投保強制汽車責任保險、懸掛號牌始得行駛道路。

此外，駕駛人須年滿14歲；未掛牌可罰新台幣1200元至3600元，未投保強制險最高處1500元罰鍰，緩衝期2年，須於民國113年11月30日前完成領牌、納保。

高雄市 交通部 車主

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